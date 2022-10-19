وزیر بهداشت لبنان زنگ خطر را درباره شیوع وبا به صدا درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، فراس الابیض وزیر بهداشت لبنان زنگ خطر را درباره شیوع وبا در این کشور به صدا درآورد.

وزیر بهداشت لبنان، پس از ثبت ۸۰ مورد جدید ابتلا به بیماری وبا در کشورش گفت که تعداد موارد مبتلا به این بیماری به ۱۶۹ مورد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد که شیوع وبا گسترده شده و در بین آوارگان سوری بیشتر است.

الأبیض اعلام کرد که علاوه بر آبهای آلوده که عامل اصلی افزایش ابتلا به وبا است، سبزیجات آلوده و آب آبیاری و تماس با افراد مبتلا از دیگر عوامل انتقال این بیماری است.

وی ادامه داد: استفاده از آب آلوده از سوی شهروندان و عدم تصفیه آب عامل شیوع وبا است.

لبنان، ماه گذشته از ثبت اولین مورد ابتلا به وبا پس از ۲۹ سال خبر داد.

لازم به ذکر است که سالانه بین ۱.۳ تا چهار میلیون نفر در جهان به این بیماری مبتلا می شوند که منجر به فوت ۲۱ هزار و ۱۴۳ نفر می شود.