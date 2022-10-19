  1. استانها
  2. فارس
۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۳۷

توسط آموزش و پرورش فارس انجام شد؛

پایان داوری آثار ارسال شده به پویش ملی«ایران سرسبز ، ایران قوی»

پایان داوری آثار ارسال شده به پویش ملی«ایران سرسبز ، ایران قوی»

شیراز - معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش فارس گفت: مراحل داوری یک هزار و ۶۴۷ اثر ارسالی به دبیرخانه پویش ملی « ایران سرسبز ، ایران قوی»« هر ایرانی یک درخت » به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شادباش؛ گفت: جلسه داوری آثار پویش ملی «ایران سرسبز، ایران قوی» «هر ایرانی یک درخت» با حضور کارشناسان منابع طبیعی استان و کارشناسان معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس برگزار گردید.

معاون پرورشی و فرهنگی افزود، این پویش در دو زمینه تأمین و تهیه نهال و همکاری منابع طبیعی استان و شهرداری شیراز و همچنین شرکت دانش آموزان، والدین و فرهنگیان در رشته‌های نقاشی و تصویر سازی و اینفوگرافی، داستان کوتاه و طرح ابتکاری اجرایی، فیلم کوتاه، ویدئو کست و پادکست در اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزار گردید.

شادباش، معاون پرورشی و فرهنگی فارس اعلام کرد، در این پویش ۱۶۴۷ اثر توسط شرکت کنندگان به دبیرخانه پویش در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران ارسال گردیده که آثار برای داوری به استان فارس ارسال شد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس گفت: هدف از این پویش، آشنایی با درختان بومی منطقه و جلب توجه دانش آموزان به مراحل کاشت و مراقبت از یک درخت، ایجاد احساس مسئولیت برای نگهداری از درختان شهر، منطقه و محیط زندگی، بهره گیری از فضای سبز و افزایش روحیه نشاط و شادمانی و از بین رفتن آثار سو کم بارشی در استان بود.

شادباش همچنین افزایش آگاهی و دانش زیست محیطی در سطح مختلف جامعه، مسئولین و تصمیم گیرندگان اجرای فعالیت‌های توسعه‌ای در محیط زیست، ترویج فرهنگ درختکاری در بین دانش آموزان و احیا و حفظ منابع طبیعی و گسترش فضای سبز و آشنایی با حقوق شهروندی و افزایش سرانه‌ی فضای سبز در شهر و روستا را از دیگر اهداف این پویش عنوان کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در این خصوص که فرموده است: «ما می‌خواهیم که غرس درخت، حفظ درخت و اهمیت‌دادن به درخت و گیاه و پوشش‌گیاهی در کشور بصورت یک عرف عمومی و یک فرهنگ عمومی دربیاید»، اظهار کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، زیر ساختها برای این رویکرد جدید در بین مدارس فارس فراهم است.

کد مطلب 5612635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها