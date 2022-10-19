پایان داوری آثار ارسال شده به پویش ملی«ایران سرسبز ، ایران قوی»

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شادباش؛ گفت: جلسه داوری آثار پویش ملی «ایران سرسبز، ایران قوی» «هر ایرانی یک درخت» با حضور کارشناسان منابع طبیعی استان و کارشناسان معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس برگزار گردید.

معاون پرورشی و فرهنگی افزود، این پویش در دو زمینه تأمین و تهیه نهال و همکاری منابع طبیعی استان و شهرداری شیراز و همچنین شرکت دانش آموزان، والدین و فرهنگیان در رشته‌های نقاشی و تصویر سازی و اینفوگرافی، داستان کوتاه و طرح ابتکاری اجرایی، فیلم کوتاه، ویدئو کست و پادکست در اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزار گردید.

شادباش، معاون پرورشی و فرهنگی فارس اعلام کرد، در این پویش ۱۶۴۷ اثر توسط شرکت کنندگان به دبیرخانه پویش در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران ارسال گردیده که آثار برای داوری به استان فارس ارسال شد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس گفت: هدف از این پویش، آشنایی با درختان بومی منطقه و جلب توجه دانش آموزان به مراحل کاشت و مراقبت از یک درخت، ایجاد احساس مسئولیت برای نگهداری از درختان شهر، منطقه و محیط زندگی، بهره گیری از فضای سبز و افزایش روحیه نشاط و شادمانی و از بین رفتن آثار سو کم بارشی در استان بود.

شادباش همچنین افزایش آگاهی و دانش زیست محیطی در سطح مختلف جامعه، مسئولین و تصمیم گیرندگان اجرای فعالیت‌های توسعه‌ای در محیط زیست، ترویج فرهنگ درختکاری در بین دانش آموزان و احیا و حفظ منابع طبیعی و گسترش فضای سبز و آشنایی با حقوق شهروندی و افزایش سرانه‌ی فضای سبز در شهر و روستا را از دیگر اهداف این پویش عنوان کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در این خصوص که فرموده است: «ما می‌خواهیم که غرس درخت، حفظ درخت و اهمیت‌دادن به درخت و گیاه و پوشش‌گیاهی در کشور بصورت یک عرف عمومی و یک فرهنگ عمومی دربیاید»، اظهار کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، زیر ساختها برای این رویکرد جدید در بین مدارس فارس فراهم است.