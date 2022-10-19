سرعت بخشی بانک های استان به ارائه تسهیلات فرزند آوری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد هاشمی مهر بعد از ظهر چهارشنبه در نشست جوانی و افزایش جمعیت استان، افزود: بانک‌ها ارائه تسهیلات فرزند آوری را در اولویت کاری قرار داده و همکاری لازم را برای سرعت بخشی به ارائه تسهیلات مد نظر قرار دهند.

وی جوانی و افزایش جمعیت را دو مسئله بسیار مهم دانست و تصریح کرد: با هدف اجرای قانون جوانی جمعیت، همکاری دستگاه‌ها نیز ضروری است.

هاشمی مهر با اشاره به اینکه تاکید مقام معظم رهبری نیز بر جوانی جمعیت است، اظهار داشت: باید گام‌های مناسبی با هدف جوانی جمعیت برداشته شود

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خواستار ارائه گزارش عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات فرزند آوری شد و گفت: همچنین باید افراد در نوبت تسهیلات مشخص و گزارشی از اقدامات داشته باشیم.

هاشمی مهر همچنین بر فرهنگ سازی دستگاهی تاکید کرد و خواستار توجه به آگاهی عمومی در زمینه فرزند آوری شد.