به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتاحی مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی به همراه رضا معینی مقدم رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شازند با فرماندار شهرستان شازند در دفتر فرمانداری دیدار کرد ند.

در این فرماندار شهرستان شازند ضمن تقدیر از زحمات کارکنان دامپزشکی این شهرستان افزود: در این شهرستان با توجه به تعامل و همکاری دستگاه‌های ذیربط در بحث تنظیم بازار کمترین مشکل را داشتیم.

رمضانی از سرمایه گذاری در حوزه دام و طیور و کشتارگاه به دلیل وجود فضای مناسب در این شهرستان استقبال و از برگزاری میز خدمت در نماز جمعه طی هفته دامپزشکی و بهسازی اداره دامپزشکی شهرستان تشکر کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی هم در این دیدار به تلاش شبانه روزی همکاران دامپزشکی و شرایط ویژه شازند در تردد و حمل فرآورده‌های خام دامی به استان‌های همجوار پرداخت و خواستار تشکیل ستاد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و تعامل و همکاری دستگاهای مرتبط و دهیاری‌های شهرستان با دامپزشکی شد.

محمد فتاحی به ریشه کنی بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در برنامه هفتم توسعه با همکاری سازمان جهانی بهداشت دام اشاره و اظهار کرد: ارتباط و تعامل سازمان دامپزشکی کشور با مجامع بین المللی نشان از سطح بالای علمی سازمان دامپزشکی کشور است.

وی برخورد دامپزشکی با کشتار غیرمجاز را یکی دیگر از اولویت‌های دامپزشکی عنوان کرد و ساماندهی کشتارگاه‌های دام در سطح استان یکی از راهکارهای برخورد با این موضوع دانست.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی ابراز امیدواری کرد که به منظور پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، دوره‌های آموزشی بیش از گذشته با همکاری فرمانداری برگزار شود.

وی در ادامه با حضور در اداره دامپزشکی شهرستان شازند از بخش‌های مختلف فنی و اداری بازدید و با همکاران این اداره دیدار و گفتگو کرد.

فتاحی در پایان سفر از داروخانه و درمانگاه‌های شهرستان شازند بازدید کرد.