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۳۰ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۰۲

ترور یک مقام سازمان بدر عراق در شرق بغداد

ترور یک مقام سازمان بدر عراق در شرق بغداد

یک منبع وابسته به پلیس عراق از ترور یک مقام وابسته به سازمان بدر در شرق بغداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، یک منبع وابسته به پلیس عراق از ترور یک مقام وابسته به سازمان بدر در شرق بغداد خبر داد.

این منبع اعلام کرد: افراد مسلح ناشناس شیخ علی العذاری مسئول عقیدتی سازمان بدر را در منطقه الکمالیه در بغداد ترور کردند.

منبع وابسته به پلیس عراق افزود: افراد مسلح پس از این حمله تروریستی به مکان نامعلومی فرار کردند.

از سوی دیگر مدیحه الموسوی نماینده فراکسیون پارلمانی بدر عراق ضمن تایید خبر ترور آنرا تسلیت گفته است.

وی در صفحه فیس بوک خود اعلام کرد که العذاری بر اثر حمله تروریستی کشته شده است.

کد مطلب 5614610

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