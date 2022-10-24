نقش بیمه سلامت در حمایت از زوجین نابارور

به گزارش خبرنگار مهر، لذت شیرینی پدر و مادر شدن، بر کسی پوشیده نیست و نمی‌توان آن را کتمان کرد. اما، هستند زوجین جوانی که برای داشتن فرزند، باید در مسیر درمان ناباروری قرار بگیرند. تعداد این زوجین در کشور ما کم نیست. آن طور که گفته می‌شود، ۴.۵ میلیون زوج نابارور داریم که خیلی از این زوجین، توان مالی برای تأمین هزینه‌های درمان ناباروری را ندارند و مجبور می‌شوند قید بچه دار شدن را بزنند.

موضوع هزینه‌های درمان ناباروری و حمایت از زوجین نابارور، یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های اصلی دولت در حوزه سلامت کشور است که در یکی دو سال اخیر، به شکل جدی تری دنبال می‌شود. به طوری که در سال گذشته، اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومانی برای این موضوع اختصاص داده شد.

روند درمان ناباروری با توجه به دشواری‌های تشخیصی و درمانی، بعضاً باعث می‌شود که هزینه‌های زوجین برای درمان، تکرار شود و از همین رو، لازم است که حمایت مالی از این افراد در مراحل مختلف و به دفعات صورت بگیرد.

مریم آزادی معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به ماده ۴۳ قانون جوانی جمعیت، گفت: زوجین نابارور پس از نشان دار شدن در سیستم می‌توانند از خدمات سرپایی و بستری و روش‌های تخصصی و فوق تخصصی درمان ناباروری اعم از دارو، تصویربرداری، آزمایشات و دیگر خدمات مورد نیاز استفاده کنند.

وی تصریح کرد: اگر زوج نابارور برای درمان به مراکز دولتی مراجعه کنند ۹۰ درصد هزینه‌های دولتی را پوشش خواهیم داد و اگر هم به مراکز خصوصی غیر دولتی مراجعه کنند؛ ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیردولتی را پوشش می‌دهیم.

آزادی تاکید کرد: افرادی که تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند می‌توانند به مراکز طرف قرار داد مراجعه کنند و از خدمات درمان ناباروری بهره مند شوند، اما کسانی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند یعنی هیچ گونه دفترچه بیمه‌ای ندارند، می‌توانند به دفاتر پیشخوان طرف قرار داد بیمه سلامت و یا اینکه به پنل شهروندی سایت بیمه سلامت مراجعه کرده و خود را بیمه کنند و از خدمات بهره مند شوند.

معاون خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت افزود: همه سازمان‌های بیمه گر از جمله بیمه سلامت این خدمات را پوشش می‌دهند و کسانی هم که بیمه مکمل داشته باشند می‌توانند مازاد این هزینه را پوشش دهند.

وی گفت: مراکزی که این خدمات را ارائه می‌دهند در اولویت پرداخت قرار می‌گیرند. ما در تلاش هستیم که با تمامی مراکز قرار داد منعقد کنیم تا زوجین نابارور بتوانند از خدمات درمان ناباروری استفاده کنند.

در همین حال، مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، با عنوان این مطلب که بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان برای خدمات ناباروری و قانون جوانی جمعیت در ۶ ماه اول سال هزینه شده است، افزود: در حال حاضر ۶۳ قلم داروی تخصصی در درمان ناباروری و ۲۸ قلم ملزومات پزشکی که برای درمان ناباروری مورد نیاز است، تحت پوشش بیمه‌ها قرار گرفته که با تجویز پزشکان متخصص در سقف تعیین شده پوشش بیمه‌ای دارند.

وی ادامه داد: برای داروهای تخصصی با نظر متخصصان در وزارت بهداشت و انجمن‌های علمی سقف تجویز در نظر گرفته شده و اگر چنانچه پزشکی بیش از سقف در نظر گرفته شده دارو را تجویز می‌کند، بیمه شده می‌تواند از خدمات پوشش بیمه‌ای با تأیید پزشک استفاده کند، لذا در چنین موارد خاصی با مراجعه به ادارات بیمه‌ای افراد می‌توانند خارج از سقف تعیین شده نیز از پوشش بیمه‌ای استفاده کنند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از مراکز درمان ناباروری طرف قرار داد بیمه سلامت هستند، اظهار داشت: در حال حاضر ۵۶ مرکز دولتی، ۴۴ مرکز خصوصی و حدود ۳۰ مرکز عمومی مستقل و غیر مستقل با بیمه سلامت طرف قرار داد هستند که نسبت به سال گذشته تعداد این مراکز افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: روند پرداخت‌ها به مراکز به موقع بوده و مشکلی در این خصوص وجود ندارد؛ طبق تعهدات ۹۰ درصد هزینه‌ها در بحث ناباروری پوشش داده می‌شود. تاکنون در ۶ ماه ابتدای سال با اجرای قانون جوانی جمعیت بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان برای خدمات مربوط به ناباروری هزینه شده است.

رضایی ادامه داد: تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه تعریف شده و مصوب هیأت وزیران است، امیدواریم در سال ۱۴۰۲ به دغدغه‌های ارائه دهندگان خدمت در این خصوص توجه شود. خوشبختانه تعامل مثبتی میان مراکز ارائه دهنده خدمت و بیمه سلامت وجود دارد.