اختصاص ۱۶ میلیارد تومان برای مرمت بازار تاریخی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زارع حسین‌زاده شامگاه سه‌شنبه در جریان بازدید از مرمت رسته زنجیرلو در بازار تاریخی اردبیل اظهار کرد: بازار تاریخی و سنتی اردبیل در کنار ارزش و جایگاه تجاری و اقتصادی، از آثار و ابنیه‌های تاریخی و فرهنگی با اصالت اردبیل است که نیاز به مرمت داشته و ما این کار را به سرعت شروع کردیم.

وی تصریح کرد: در رسته‌های مختلف از «زنجیرلو» گرفته تا «اونچی میدان» و سایر رسته‌ها کار مرمت و بازسازی با حفظ هویت فرهنگی و تاریخی شروع شده و این کار مانع از ادامه تخریب و روند نابسامان این مجموعه تاریخی می‌شود.

معاون راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: در چهار رسته بازار تاریخی اردبیل عملیات بازسازی و مرمت بعد از مطالعات فنی و عمرانی در حال انجام است که در «زنجیرلو» و «اونچی میدان» کار در مراحل پایانی است و در سرای «برنج‌فروشان» و «پنبه‌فروشان» نیز عملیات مرمت و بازسازی به سرعت انجام می‌شود.

حسین‌زاده افزود: در بازدید مکرری که مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی انجام داده، برای تکمیل و سرعت دادن به این پروژه‌ها ۱۶ میلیارد تومان اختصاص یافته که هشت میلیارد تومان به رسته «زنجیرلو» و همچنین «اونچی میدان» اختصاص یافته و مابقی نیز برای ۲ مجموعه و رسته تاریخی اختصاص می‌یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به زودی هشت میلیارد تومان برای مرمت و بازسازی ۲ رسته دیگر اختصاص می‌یابد تا با انعقاد قرارداد عملیات اجرایی در این بخش سرعت بیشتری بگیرد.

حسین‌زاده اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی در استان اردبیل به تعهدات خود به صورت کامل عمل کرده و شرکت بازآفرینی نیز با تخصیص منابع مورد نیاز به بازسازی و مرمت این مجموعه اقتصادی، فرهنگی و تاریخی کمک می‌کند.

معاون راه و شهرسازی استان اردبیل بیان کرد: با همکاری میراث فرهنگی تلاش بر این است تا شرایط مطلوبی را در مرمت و بازسازی این مجموعه‌ها شاهد باشیم که قطعاً در سایر بخش‌های فرسوده و در حال فروریختن این مجموعه تاریخی عملیات بهسازی به انجام می‌رسد.