برگزاری بازارچه هفتگی مهنورا با رویکرد مهارت افزایی در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با حضور ۴۰ بانوی کار آفرین کیش در بازارچه هفتگی مهنورا؛ محصولات صنایع دستی، غذاهای بومی و محلی، انواع شیرینی و ترشیجات در راستای حمایت از بانوان هنرمند جزیره در این بازارچه عرضه می‌شود.

شایان ذکر است، بازارچه هفتگی صنایع دستی، دست سازه‌ها و غذاهای محلی کیش، پنجشنبه‌های هر هفته از ساعت ۱۹ تا ۲۲ مقابل نمایشگاه صنایع دستی مهنورا، ورودی اسکله تفریحی برگزار می‌شود.

علاقه مندان برای شرکت دراین بازارچه می‌توانند با شماره‌های ۶۶_ ۰۷۶۴۴۴۲۳۰۶۵ تماس بگیرند.