  1. استانها
  2. هرمزگان
۴ آبان ۱۴۰۱، ۹:۱۲

برگزاری بازارچه هفتگی مهنورا با رویکرد مهارت افزایی در کیش

برگزاری بازارچه هفتگی مهنورا با رویکرد مهارت افزایی در کیش

کیش- بازارچه مهنورا با رویکرد مهارت افزایی و استفاده از ظرفیت بانوان هنرمند بومی و ساکنان جزیره کیش، پنجشنبه های هر هفته در این جزیره برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با حضور ۴۰ بانوی کار آفرین کیش در بازارچه هفتگی مهنورا؛ محصولات صنایع دستی، غذاهای بومی و محلی، انواع شیرینی و ترشیجات در راستای حمایت از بانوان هنرمند جزیره در این بازارچه عرضه می‌شود.

شایان ذکر است، بازارچه هفتگی صنایع دستی، دست سازه‌ها و غذاهای محلی کیش، پنجشنبه‌های هر هفته از ساعت ۱۹ تا ۲۲ مقابل نمایشگاه صنایع دستی مهنورا، ورودی اسکله تفریحی برگزار می‌شود.

علاقه مندان برای شرکت دراین بازارچه می‌توانند با شماره‌های ۶۶_ ۰۷۶۴۴۴۲۳۰۶۵ تماس بگیرند.

کد مطلب 5617250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها