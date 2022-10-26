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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۵۱

فروش نقدی فیدلیتی، وانت کارا و اینرودز در طرح جوانی جمعیت

فروش نقدی فیدلیتی، وانت کارا و اینرودز در طرح جوانی جمعیت

شرکت بهمن موتور طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوبه مجلس را اجرا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه بهمن، در راستای اجرای این طرح تمامی مادرانی که فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ متولد شده‌اند، امکان پیش‌ثبت نام یک دستگاه از خودروهای این طرح را خواهند داشت.

ثبت نام در این طرح به صورت نقدی و آنلاین است که از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه لغایت تا پایان روز جمعه مورخ ۰۶/‏۰۸/‏۱۴۰۱‬ از طریق پورتال جامع ایرانی‌کار http://Bahman.iranecar.com اقدام نمایند.

در این طرح خودروهای فیدلیتی پرایم تی پ۱ پنج نفره و هفت نفره، ون باری اینرودز، وانت کارا تک کابین تی پ۴ و وانت کارا دو کابین تی پ۴ عرضه شده است.

فروش نقدی فیدلیتی، وانت کارا و اینرودز در طرح جوانی جمعیت

گفتنی است استعلام شرایط متقاضیان (مادران مشمول طرح) حداکثر تا ۵روز پس از پایان پیش ثبت‌نام از مراجع ذیربط صورت می‌پذیرد. این قرعه کشی روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ برگزار خواهد شد.

در این طرح هر کدملی مجاز به ثبت نام برای یک خودرو و یک دستگاه خودرو است. متقاضیان این طرح ضروری است به منظور آگاهی کامل از شرایط شرکت در این طرح مفاد این بخشنامه را مطالعه کنند.

تحویل این خودروها ۳۰ روز کاری پس از واریز وجه و تکمیل پرونده است.

کد مطلب 5617332

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    نظرات

    • بنیامین IR ۰۵:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
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      پاسخ
      سلام دیروز برای من پيام امده که شما برنده شدید اما وارد سایت که میشم میگن که شما انتخاب نشدید چه کار کنم کسی رسیدگی کنه

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