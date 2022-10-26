به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه بهمن، ثبت نام در این طرح به صورت نقدی و آنلاین است که متقاضیان این امکان را دارند تا از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ لغایت تا پایان روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ از طریق پورتال جامع ایرانی‌کار http://Bahman.iranecar.com اقدام نمایند.

در این طرح فیدلیتی پرایم تیپ ۱ (۵ نفره) و فیدلیتی تی پ۲ ( ۷ نفره)، ون باری اینرودز، وانت کارا تک کابین تی پ۴ و وانت کارا دو کابین تی پ۴ عرضه شده است.

در این طرح هر کدملی مجاز به ثبت نام برای یک خودرو و یک دستگاه خودرو است. قیمت محصولات مندرج در جول فوق برای منتخبین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده، پس از مجاز شدن متقاضی از سوی مراجع ذی‌صلاح و انجام فرآیند اسقاط خودروی فرسوده و در زمان وایز وجه و بر اساس قیمت مصوب ورز لحاظ خواهد شد.

متقاضیان این طرح ضروری است به منظور آگاهی کامل از شرایط شرکت در این طرح مفاد این بخشنامه را مطالعه کنند.

تحویل این خودروها ۳۰ روز کاری پس از واریز وجه و تکمیل پرونده است.