نشت گاز در اردبیل حادثه آفرید

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر روز چهارشنبه نشت گاز در یک منزل مسکونی سبب حریق گسترده شده و چهار نفر مصدوم شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این حادثه که به مرکز عملیات و هدایت بحران فوریت‌های پزشکی اردبیل اعلام شد، امدادگران و آمبولانس فوریت‌های پزشکی اردبیل به محل حادثه اعزام شدند.

سعید مهری افزود: چهار مصدوم این حادثه به دلیل سوختگی ناشی از حریق توسط سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان فاطمی اردبیل انتقال یافتند و در حال حاضر حال عمومی مصدومین مساعد گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، همه ساله در آغازین روزهای پاییز و به دنبال برودت هوا خانواده‌ها اقدام به استفاده از وسایل گرمایشی می‌کنند که گاهی اوقات به دلیل عدم رعایت استانداردها، این وسایل حادثه‌ساز می‌شوند.

ارائه دستورالعمل‌های ایمنی از سوی دانشگاه علوم پزشکی همه ساله در حال انجام است اما به نظر می‌رسد همچنان شهروندان در استفاده از وسایل گرمایشی چندان اهمیتی به ایمنی و استفاده صحیح از منابع گاز نمی‌دهند.