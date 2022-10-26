نیازمند ۱۷۰۰ مرکز مراقبت پرستاری در منزل هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی، در اجلاس رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، گفت: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری سال ۸۶ تصویب شد، اما بسته‌های خدمتی آن سال ۹۵ تدوین شده و اجرای آن تا ۱۴۰۰ عقب افتاد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دستورالعمل نهایی این قانون در هیأت دولت تصویب شد و با ارزش سنجی نسبی خدمات پرستاری توسط بیمه، قیمت گذاری ها بر اساس بسته خدمتی تدوین و تیرماه ۱۴۰۱ به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: همه پرستاران در تمام مقاطع تحصیلی، در تمام بخش‌های پرستاری، با هر نوع وضعیت استخدامی در همه مراکز درمانی و بیمارستانی در بخش‌های دولتی و خصوصی مشمول این قانون تعرفه گذاری هستند.

وی زمان اجرای این قانون را از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۱ اعلام و عنوان کرد: مدل تخصیص سازمان‌های بیمه گر برای بستری‌ها ۹۰ درصد و برای سرپایی ۷۰ درصد خواهد بود.

نیازمند ۱۷۰۰ مرکز مراقبت در منزل هستیم

معاون پرستاری وزارت بهداشت در ادامه تصریح کرد: تاکنون ۱۳۴۰ مرکز در سطح کشور برای مراقبت در منزل موافقت اصولی گرفته اند که کمتر از ۱۱۵۰ مرکز فعال هستند. باید به ازای هر ۵۰ هزار نفر، یک مرکز داشته باشیم، بنابراین نیازمند ۱۷۰۰ مرکز مراقبت در منزل در سطح کشور هستیم.

وی ضمن تاکید بر تخصصی سازی در حوزه پرستاری، افزود: درحال حاضر ۴ هزار و ۲۵۷ کارشناس ارشد پرستاری داریم که ۳۵ درصد آنها در بخش‌های غیرتخصصی مشغول به کار هستند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: باید در سازماندهی نیروها بازنگری کنیم تا متخصصان در بخش‌های مربوطه جایابی شوند.

دکتر عبادی از تأسیس واحدهای آموزش بیمار در ۱۰۰ بیمارستان خبر داده و گفت: باید طی چهار سال آینده ۱۰۵۰ بیمارستان مجهز به این واحدها شوند.