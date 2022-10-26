کسب رتبه نخست جشنواره تفکر و سبک زندگی توسط مشاوران مدارس گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا نظری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مشاوران مدارس گلستان اظهار کرد: آموزش و پرورش استان گلستان در شاخصه‌های ارزیابی کشور در هفت شاخصه جزو پنج استان برتر و برخی موارد جز استان برتر در کشور شناخته شد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان افزود: طرح نماد در سال ۹۶ و ۹۷ در استان گلستان آغاز شد، در سال اول طرح نماد در دو شهرستان گرگان و کردکوی برگزار و ۴۰ هزار دانش آموز را پوشش داد و در سال‌های بعدی در پنج شهرستان اجرا شد.

وی با بیان اینکه مبتکر طرح نماد در کشور استاندار گلستان است، گفت: استان گلستان امسال پایلوت کشوری اجرای طرح نماد است و تمام شهرهای ما در این طرح شرکت می‌کنند.

نظری تصریح کرد: آموزش و پرورش گلستان امسال در حوزه معاونت پرورشی فعالیت‌های چشمگیری داشت و رتبه‌های خوبی داشتیم، مشاوران و روانشناسان مدارس گلستان رتبه یک کشوری را در سه حوزه کسب کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: سفر اخیر معاونت پرورشی استان به وزارت خانه دستاوردهای خوبی برای استان رقم زد، سه دبیرخانه اصلی در حوزه عفاف و حجاب، مسابقات کتابخوانی و سرود رضوی در استان گلستان برگزار می‌شود.

وی افزود: اردوگاه گردشگری دریایی در آشوراده و اردوگاه نشاط توسکستان به نام اردوگاه دانش آموزی جهان اسلام در گلستان رقم خواهد خورد.

نظری اضافه کرد: ما همواره تاکید داشتیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید بومی سازی شود و برای اولین در کشور استان گلستان سند تحول بنیادین به صورت بومی اجرا خواهد کرد و تا امروز تمام طرح‌های ما در وزارت کشور موافقت شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: مشاوران مدارس گلستان در جشنواره تفکر و سبک زندگی رتبه نخست را کسب کردند و استان گلستان ۱۶۸ دانش آموز رتبه یکی در مسابقات داشت.

وی گفت: تاکید ما این است که همه فعالیت‌ها در آموزش و پرورش باید پیوند فرهنگی داشته باشد، شعار ما انجام همه فعالیت‌ها در مدارس است و این نوید را می‌دهم که در آینده نزدیک گلستان در مسابقات بین المللی بهترین‌ها را به دنیا معرفی خواهد کرد.