  1. استانها
  2. گلستان
۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۰۸

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان خبرداد:

کسب رتبه نخست جشنواره تفکر و سبک زندگی توسط مشاوران مدارس گلستان

کسب رتبه نخست جشنواره تفکر و سبک زندگی توسط مشاوران مدارس گلستان

گرگان- مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: مشاوران مدارس گلستان در جشنواره ملی تفکر و سبک زندگی رتبه نخست را کسب کردند و استان گلستان ۱۶۸ دانش آموز رتبه یکی در مسابقات داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا نظری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مشاوران مدارس گلستان اظهار کرد: آموزش و پرورش استان گلستان در شاخصه‌های ارزیابی کشور در هفت شاخصه جزو پنج استان برتر و برخی موارد جز استان برتر در کشور شناخته شد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان افزود: طرح نماد در سال ۹۶ و ۹۷ در استان گلستان آغاز شد، در سال اول طرح نماد در دو شهرستان گرگان و کردکوی برگزار و ۴۰ هزار دانش آموز را پوشش داد و در سال‌های بعدی در پنج شهرستان اجرا شد.

وی با بیان اینکه مبتکر طرح نماد در کشور استاندار گلستان است، گفت: استان گلستان امسال پایلوت کشوری اجرای طرح نماد است و تمام شهرهای ما در این طرح شرکت می‌کنند.

نظری تصریح کرد: آموزش و پرورش گلستان امسال در حوزه معاونت پرورشی فعالیت‌های چشمگیری داشت و رتبه‌های خوبی داشتیم، مشاوران و روانشناسان مدارس گلستان رتبه یک کشوری را در سه حوزه کسب کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: سفر اخیر معاونت پرورشی استان به وزارت خانه دستاوردهای خوبی برای استان رقم زد، سه دبیرخانه اصلی در حوزه عفاف و حجاب، مسابقات کتابخوانی و سرود رضوی در استان گلستان برگزار می‌شود.

وی افزود: اردوگاه گردشگری دریایی در آشوراده و اردوگاه نشاط توسکستان به نام اردوگاه دانش آموزی جهان اسلام در گلستان رقم خواهد خورد.

نظری اضافه کرد: ما همواره تاکید داشتیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید بومی سازی شود و برای اولین در کشور استان گلستان سند تحول بنیادین به صورت بومی اجرا خواهد کرد و تا امروز تمام طرح‌های ما در وزارت کشور موافقت شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: مشاوران مدارس گلستان در جشنواره تفکر و سبک زندگی رتبه نخست را کسب کردند و استان گلستان ۱۶۸ دانش آموز رتبه یکی در مسابقات داشت.

وی گفت: تاکید ما این است که همه فعالیت‌ها در آموزش و پرورش باید پیوند فرهنگی داشته باشد، شعار ما انجام همه فعالیت‌ها در مدارس است و این نوید را می‌دهم که در آینده نزدیک گلستان در مسابقات بین المللی بهترین‌ها را به دنیا معرفی خواهد کرد.

کد مطلب 5617529

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها