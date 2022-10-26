  1. سلامت
  2. بهداشت
۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۵۲

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۱۷۰ بیمار جدید کرونایی / ۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۷۰ بیمار جدید کرونایی / ۴ نفر دیگر فوت شدند

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۷۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۴ آبان ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۷۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۳۸ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۲۴ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۵۵۹ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون ۳۳۱ هزار و ۴۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

۱۳۰ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۸۹۱ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۶ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۸۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۳۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5617582
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها