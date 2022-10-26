شناسایی ۱۷۰ بیمار جدید کرونایی / ۴ نفر دیگر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۴ آبان ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۷۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۳۸ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۲۴ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۵۵۹ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون ۳۳۱ هزار و ۴۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

۱۳۰ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۸۹۱ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۶ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۸۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۳۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.