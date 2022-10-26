سرپرست فرمانداری هرسین منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن امیری مقدم استاندار کرمانشاه در حکمی «برزو موسوی چشمه کبودی» را به سمت سرپرست فرمانداری هرسین منصوب کرد.

استاندار کرمانشاه در حکم انتصاب سرپرست فرمانداری هرسین آورده است:

جناب آقای برزو موسوی چشمه کبودی

در اجرای ماده هفت مصوبه شورایعالی اداری و به موجب این حکم، جنابعالی را به سمت سرپرست فرمانداری هرسین منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به خداوند در راستای اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات مقام عظمای ولایت، امام خامنه ای (مدظله العالی) در اجرای سیاست‌های دولت مردمی و برنامه‌های وزارت کشور موفق و کوشا باشید.