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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۲۲

تیراندازی در مادرید اسپانیا/ ۵ نفر کشته و زخمی شدند

تیراندازی در مادرید اسپانیا/ ۵ نفر کشته و زخمی شدند

بر اثر وقوع تیراندازی در شهر مادرید واقع در اسپانیا، ۳ نفر کشته و ۲ تَن زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، حادثه تیراندازی در شهر مادرید ۳ نفر را به کام مرگ کشاند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، پلیس اسپانیا در این خصوص اعلام کرد که حادثه زمانی آغاز شد که مردی با پدرش در مرکز اسپانیا مشاجره کرد و در ادامه تیراندازی رخ داد.

سخنگوی پلیس شهر مادرید در این باره اعلام کرد که در این حادثه ۳ نفر کشته و ۲ تَن هم زخمی شدند.

حادثه در ۲۳۰ کیلومتری مادرید رخ داد و در جریان آن یک افسر پلیس نیز به ضرب گلوله کشته شده است.

تا کنون اطلاعات بیشتری در این باره منتشر نشده است.

کد مطلب 5617840

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