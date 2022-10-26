دیدار وزرای دفاع ترکیه و انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه امروز چهارشنبه از بن والاس همتای انگلستانی خود در آکادمی نیروی هوایی دانشگاه دفاع ملی استانبول استقبال کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، پس از مراسم استقبال رسمی، دیدارهای دو جانبه و بین هیئتی انجام شد.

طرفین در این دیدار در خصوص مسائل دفاعی، امنیتی و همکاری‌های دو جانبه و منطقه ای تبادل نظر کردند.

خلوصی آکار و والاس پیش از این دیدار از نمایشگاه صنایع دفاع و هوافضا «SAHA EXPO» بازدید کرده و محصولات صنایع دفاعی و ملی را مورد بررسی قرار دادند.

سفر والاس وزیر دفاع انگلستان به ترکیه، اولین سفر رسمی وی پس از انتصاب مجدد توسط «ریشی سوناک» نخست وزیر جدید انگلیس به شمار می‌رود.