به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی نکونام در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد در مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد بیان کرد: برهم‌زنندگان امنیت کشور نمی‌توانند نگاه خیرخواهانه به کشور داشته باشند.

وی با اشاره به تفاوت بین اعتراض و اغتشاش افزود: همیشه به اعتراضات پاسخ داده می‌شود اما اغتشاش و به‌خطر انداختن امنیت مردم و اموال عمومی همان تعرض به دین است.

نکونام تصریح کرد: دشمنان برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران دست به دامن مزدوران شده‌اند تا با اغتشاش، آرامش مردم را برهم بزنند.

وی یادآور شد: اما این در حالی است که مردم ایران عزیزان خود را تقدیم می‌کنند و دست از آرمان‌ها برنمی‌دارند و همواره در صحنه هستند.

نکونام با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل تأکید کرد: همگان در برابر پدافند غیرعامل مسئول هستند و باید وظایف امنیتی خود را به‌خوبی انجام دهند زیرا امنیت فقط مختص حوزه نظامی نیست.