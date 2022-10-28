فرزندان دیار میرزا جنایت تروریستی شاهچراغ را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مؤمن و خداجوی شهرها و روستاهای استان گیلان همزمان با سراسر کشور بعد از اقامه نماز جمعه با برگزاری تجمع و راهپیمایی جنایت تروریستی حرم مطهر احمد بن موسی (شاهچراغ) و به شهادت رسیدن تعدادی از هموطنان را محکوم کردند.

«شعار مرگ بر آمریکا»، «سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن»، «فریاد امت ماست، فهم و درایت ماست»، «حامی اغتشاشگر، جانی آدم کش است»، «مرگ بر فتنه گر»، «این خشم ملت ماست، نشان وحدت ماست»، «کلام غیرت ماست صدای نفرت ماست» از جمله‌های شعارهایی بودن که از سوی نمازگزاران گیلانی در محکومیت این جنایت سر داده شد.

در شهر رشت مرکز استان گیلان این این اجتماع با حضور پرشور نمازگزاران در مقابل مصلای بزرگ امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد.