توسل دشمن به ترور نشانه ناامیدی از ادامه اغتشاشات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهد دوست در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر خورموج اظهار داشت: در هفته گذشته رزمایش ایران مقتدر توسط نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شرایط خاص منطقه در شمال غرب کشور برگزار شد.

امام جمعه دشتی افزود: پیام این رزمایش مقتدرانه برای دوستان و همسایگان ما پیام صلح و اخوت و دوستی بود اما برای دشمنان و بدخواهان ما هشدار و تهدیدی جدی بود که بدانند نیروهای نظامی ما و سپاهیان جان بر کف ما اجازه هیچ گونه تعدی و تجاوز را به خاک پاک ایران اسلامی را نخواهند داد و هر دستی که به قصد تجاوز به سوی این ملت و مملکت دراز شود آن دست را از ریشه قطع خواهیم کرد.

وی گفت: البته این رزمایش سیگنالی هم به طرف آذربایجانی بود که آنها هم بدانند که ایران اسلامی با هر توطئه ای که منافع و استقلال کشور را به خطر بیندازد با اقتدار مقابله خواهد کرد.

وی با گرامیداشت ۸ آبان سالروز شهادت شهید فهمیده و روز نوجوان بیان کرد: شهید فهمیده یک نمونه از هزاران نوجوان غیور ایرانی است که با غیرت و شجاعت و با قدرت ایمان از خاک و ناموس و دین خود دفاع کرد و پوزه نجس دشمن را به خاک مالید.

امام جمعه دشتی بیان کرد: دشمنان نگران تکرار و تکثیر شهید فهمیده و نگران ادامه پیدا کردن راه فهمیده‌ها هستند لذا برای به دام انداختن نوجوانان امروز ما توطئه و برنامه ریزی می‌کنند و برعلیه نوجوانان و دانش آموزان ما جنگ ترکیبی راه انداخته‌اند و با ابزار رسانه به دنبال تحریف واقعیت‌ها و انحراف فکر و قلب نوجوان ایرانی است که لازم است بیش از گذشته مراقب فتنه شیاطین در مقابل نوجوانان و آینده سازان خود باشیم.

وی گفت: حادثه تروریستی در حرم حضرت احمد بن موسی و شهادت و مجروح شدن جمعی از زائران بی‌گناه آن حضرت را محکوم می‌کنیم و برای شهدای این حادثه دردناک رضوان الهی و برای مجروحان شفای عاجل را از درگاه خداوند سبحان مسئلت می‌نمائیم.

وی یاد آور شد: توسل شدن دشمن به ترور کور زن و کودک در حال عبادت بی دفاع، نشانه قدرت او نیست بلکه به منزله اوج زبونی و ناتوانی او است و نشانه ناامیدی او از ادامه اغتشاشات است.

وی تصریح کرد: ترور یک ابزار پیش برنده همیشه در اختیار دشمنان انقلاب بوده است از سال ۶۰ ظرف چند ماه رئیس جمهور، نخست وزیر، و چند ده مسئول و مقامات و حتی هزاران نفر از مردم بیگناه ره ترور کردند اما نه اینکه به هدفشان نرسیدند بلکه پایه‌های انقلاب قدی تر و مستحکم‌تر شد و مردم در وفاداری به امام و انقلاب مصمم‌تر شدند. قطعاً خون پاک شهدای حرم شاهچراغ هم پایه‌های انقلاب را تقویت و دشمن ما را به زوال و نابودی نزدیک تر خواهد کرد.

صبر مردم در مقابل هنجارشکنی‌ها سر آمده است

حجت الاسلام زاهد دوست گفت: یکی از مهمترین اهداف دشمن از این اقدامات، دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی است شیعه و سنی موجب باشند به دام دشمن گرفتار نشوند.

وی اضافه کرد: اغتشاش و برهم زدن آرامش و امنیت جامعه، و تضعیف نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی زمینه ساز سو استفاده دشمن و تروریست‌های جهانی می‌شود و همه باید مراقب باشند.

امام جمعه دشتی گفت: هرکس با سخنرانی، بیانیه، مصاحبه یا توئیت به ناامنی کشور دامن بزند در این جنایت‌ها شریک است و باید پاسخگو باشد.

وی گفت: مردم شما را به خدا ببینید همان کسانی که به بهانه مرگ یک بانوی هموطن وضعیت امنیت کشور را به اینجا رسانده‌اند امروز در مقابل قتل عامل یک زن و فرزند خردسالش و قتل عام ده‌ها نفر زائر بی‌گناه چگونه خفه خون گرفته‌اند و یک کلمه نگفتند و ننوشتند معلوم می‌شود مرگ آن بانو هم بهانه است اینها امنیت ما را نشانه گرفته‌اند اینها می‌خواهند آب را گل آلود کنند و به اهداف خود برسند و ریختن خون زن و مرد و پیر جوان اصلاً برای این جماعت اهمیتی ندارد.

وی با اشاره به اینکه به تعبیر امام سجاد خدا را شکر که خداوند دشمنان ما را احمق قرار داد گفت: اهل بیت و حرم اهل بیت (ع) خط قرمز مردم شیعه و انقلابی ماست. در فتنه سال ۸۸ وقتی به عاشورا و امام حسین (ع) اهانت شد همه مردم به صحنه آمدند و حتی افراد فریب خورده هم‌صف خود را از اغتشاش گران جدا کردند.

وی گفت: این بار هم خون پاک شهدای مظلوم حرم سوم اهل‌بیت (ع) باعث شد تا مردم عزیز ما حقیقت پلید آمران اغتشاشات را بهتر بشناسند و بدانند و متوجه شوند که در این معرکه طرف حساب آنها داعش و منافقین هستند و ان شاءالله خون پاک این شهدا خط پایان اغتشاشات را رقم خواهد زد و همه افراد حتی معترضین هم صف خود را از صف اغتشاشگران جدا خواهند کرد.

وی با بیان اینکه صبر مردم در مقابل اهانت به مقدسات، و خسارت‌های جانی و مالی به مردم و بسیجیان و نیروهای انتظامی به سر آمده است گفت: مطالبه امروز آحاد ملت ایران بعد از این حادثه دلخراش و آشکار شدن دست‌های پلید آمریکا و رژیم صهیونیستی و رسانه‌های سعودی برخورد قاطع و پشیمان کننده است و نیروهای نظامی مقتدر ما با برخورد قاطع قدرت ایران اسلامی را به رخشان بکشند و آنها را از کردار شأن خوار و پشیمان کنند.

وی گفت: بعد از صبر و مدارای انقلابی نظام اسلامی و سو استفاده برخی افراد سود جو وقت آن رسیده که مشت آهنین اقتدار بر سر دشمنان و طراحان اغتشاش کوبیده شود و آنها را به سزای جنایات خود برسانند.

وی تصریح کرد: البته انتقام اصلی را از اغتشاش گران ملت خواهند گرفت با حضور هوشیارانه و به موقع خود در این هفته و هم در راهپیمایی ۱۳ آبان در جمعه آینده با مشت کوبنده به دهان دشمنان و اغتشاشگران خواهند کوبید و وفاداری خود به شهدا و انقلاب را به نمایش خواهند گذاشت.