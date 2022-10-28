محکومیت حادثه تروریستی شاهچراغ از سوی نمازگزاران استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم استان مرکزی امروز همزمان با سراسر کشور با برپایی راهپیمایی بعد از نماز عبادی سیاسی جمعه خشم و انزجار خود را از عوامل حادثه تروریستی تکفیری شیراز و اغتشاشات و برهم زنندگان نظم و امنیت اعلام کردند.

مردم اراک هم در پی شهادت و زخمی شدن ده‌ها مرد و زن و کودک بی گناه در این حادثه تروریستی پس از اقامه نماز جمعه از مصلای بیت المقدس تا ابتدای خیابان سلمان فارسی راهپیمایی کردند.

در این راهپیمایی مردم ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدا، با سردادن شعارهایی این جنایت وحشیانه را محکوم و خشم و انزجار و تنفر خود را از مستکبران عالم به نمایش گذاشتند.