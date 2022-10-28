ابوالفضل محبان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پنجمین مرحله طرح نذر آب در خراسان شمالی اظهار داشت: این طرح طی دو روز و همزمان در روستاهای کمتر برخوردار تابعه شهرستان بجنورد و رازوجرگلان برگزار شد.

وی حضور در روستاهای پیربز بجنورد و پشنده رازوجرگلان را نقاط هدف این مرحله از حضور جهادی نیروهای هلال احمر استان بیان کرد و گفت: ۷۰ نفر از پرسنل، امدادگران، داوطلبان و کادر پزشکی در این روستاها حضور یافتند و به ارائه خدمات متنوع فرهنگی، سلامت و معیشتی پرداختند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی جمعیت دریافت کننده خدمت طی این دو روز را بالغ بر ۵۰۰ نفر عنوان کرد و افزود: ارائه خدمات پزشک عمومی، دندان پزشکی، مامایی و زنان به همراه پرستاری، مددکاری، روانشناسی و توزیع داروی رایگان از جمله خدمات پزشکی ارائه شده در این طرح بود.

وی استقرار تیم سحر جمعیت هلال احمر را در راستای برقراری ارتباط و ارائه خدمات به کودکان دانست و ادامه داد: این تیم اقدام به برگزاری بازی‌ها و سرگرمی‌های مورد علاقه کودکان با نگاه آموزشی و ارائه فرهنگ سلامت دارد.

محبان با تاکید بر اینکه نیازهای تخصصی درمانی اهالی روستا به پزشکان متخصص ارجاع شد، افزود: در این حضور جهادی نیروهای هلال احمر خراسان شمالی بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال دارو و اقلام درمانی به نیازمندان اهدا شد.

وی همچنین با اشاره به ارائه بسته‌های معیشتی نیز در این روستاها اظهار داشت: توزیع بیش از ۲۰۰ بسته غذایی و ۱۰۰ بسته لوازم‌التحریر با کمک خیرین و داوطلبان جمعیت هلال احمر بین اهالی نیازمند روستا توزیع شد.