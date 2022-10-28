به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: مدارس منطقه سیستان فردا (شنبه) باز است.

وی افزود: مدارس تمام شهرستان‌های پنجگانه سیستان فردا شنبه دایر است و آموزش به صورت حضوری ادامه دارد.