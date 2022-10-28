  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۶ آبان ۱۴۰۱، ۲۱:۳۶

مدارس منطقه سیستان فردا شنبه باز است

مدارس منطقه سیستان فردا شنبه باز است

زاهدان- روابط عمومی آموزش و پرورش سیستان بلوچستان اعلام کرد: مدارس منطقه سیستان فردا (شنبه) در تمام شهرستان ها باز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: مدارس منطقه سیستان فردا (شنبه) باز است.

وی افزود: مدارس تمام شهرستان‌های پنجگانه سیستان فردا شنبه دایر است و آموزش به صورت حضوری ادامه دارد.

کد مطلب 5619196

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها