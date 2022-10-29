سناریوی دروغ از قتل غزاله تا مرگ مائده/ خون نوشت « هادی و علی»

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- علیرضا نوری کجوریان: معاندان و کینه‌توزان که امید به همراهی مردم در آشوب‌ها و اغتشاشات ماه گذشته داشتند پس از ناکامی و شکست و بی‌توجهی مردم بصیر، دست به کشته سازی و دروغ‌پردازی زدند تا با این حربه، به‌اصطلاح خط آشوب را زنده نگه‌دارند.

اما مردم دیار علویان از همان روزهای آغاز فتنه و آشوب، صف خود را از بدخواهان و کوردلان جدا کردند و تاوان این عدم همراهی با معاندان را هر روز با شهادت بهترین فرزندانشان می‌پردازند اما همچنان مقاوم ایستاده‌اند.

طی روزها و هفته‌های اخیر دشمنان و کوردلان با پروژه‌های متعدد کشته سازی و نبش قبر برخی درگذشتگان حوادث طبیعی تلاش کرده‌اند اهداف خود را عملیاتی کنند، یک روز پرونده قتل غزاله چلاوی را روی میز و آنتن‌های خبری قرار می‌دهند، روز دیگر ماجرای پرستاری که در حادثه تصادف جان باخت را وارونه جلوه می‌دهند و روزی دیگر دستشان به خون دو جوان آملی که در حال خرید و قدم زدن در شهر بودند، آلوده می‌شود.

پرونده قتل غزاله

سرویس‌های بیگانه و دست نشانده‌های آنان در رسانه‌های معاند پس از ناکامی در اجرای پروژه‌های تجزیه طلبانه، سعی کردند با سناریوسازی، پرونده‌های مرگ و میر و قتل برخی جان باختگان را از آرشیو بیرون کشند و با به روزرسانی آن ضربه‌هایی را بر پیکره نظام اسلامی و مردم میهن وارد کنند.

این در حالی که اعترافات بسیاری از آشوبگران در مازندران حکایت از آن دارد که سرویس‌های خارجی و امنیتی و عوامل آنها با وعده‌های دروغین مهاجرت و اشتغال، اقدام به فریب برخی جوانان کرده‌اند و با آموزش ساخت سلاح‌های مرگبار از آنان خواستند تا به تخریب اماکن عمومی و دولتی و کشتن مردم بی گناه دست بزنند.

در حالی که معاندان تلاش می‌کردند پرونده قتل غزاله چلاوی را به نیروهای حافظ امنیت مردم نسبت دهند اما بررسی‌های کارشناسی، پزشکی قانونی و پلیس حکایت از آن دارد که برخلاف ادعای دشمنان، پرونده قتل این دختر غیر از آن چیزی است که آنان روایت کرده‌اند و اصابت تیر از فاصله چند متری و تقطیع فیلم منتشرشده، دست بدخواهان را رو کرده است.

دشمنان که پروژه کشته سازی دختر آملی برایشان سودی نداشت طی روزهای اخیر با انتشار پست توئیتری در فضای مجازی با عنوان «خاک کردنش از تیرخوردنش غمگین‌تر» تلاش کردند سناریوی از پیش طراحی شده خود را به پیش برند.

اما بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که مزار و مکان دفن غزاله با نظر اعضای خانواده انتخاب شده است و مزار وی در یکی از گلزارهای شهر آمل و از مناطق بافت قدیمی و اصیل شهر آمل است.

کشته سازی مائده پرستار رامسری

کشته سازی و سوءاستفاده از احساسات مردم برای بهره برداری‌های ضد امنیتی توسط رسانه‌های بیگانه و معاند به «غزاله» ختم نشد و در ادامه دروغ پردازی‌ها، پرونده «مائده جوانفر» پرستار رامسری را که محل کارش در استان گیلان است و در حادثه رانندگی جان باخت را به عنوان کشته اغتشاشات اخیر جا زدند.

اما واقعیت ماجرا آن است که این بانوی پرستار ۲۸ ساله ساعت ۱۷ روز سوم آبان ماه با خودروی ۲۰۶ خود از آزادراه قزوین- رشت در حال حرکت به سمت رشت بود که در گردنه کوهین به دلیل خواب آلودگی خودرویش منحرف می‌شود و به گاردریل کنار جاده برخورد می‌کند.

کارشناسی پلیس راه علت تصادف را عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت مطمئنه تشخیص داده شد و مصدوم پس از انتقال به بیمارستان شهید رجایی قزوین به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت و این موضوع دستاویز رسانه‌های بیگانه قرار گرفت تا از فوت این بانوی پرستار بهره برداری‌های نامشروع سیاسی خود را داشته باشند.

ترور دو جوان بی گناه و دانشجو در آمل

عصبانیت معاندان و بدخواهان از ملت و نظام اسلامی سبب شده تا دامنه کار را از دروغ پراکنی به سمت عملیات‌های تروریستی سوق دهند و کشتار بی رحمانه انسان‌های بیگناه، زن و مرد نمازگزار و کودکان در حرم مطهر شاهچراغ شیراز و شهادت دو جوان دانشجو در شهر آمل، بخشی از پازل جنایت‌های آمریکایی- صهیونیستی است که به دست فریب خوردگان کوردل اجرا شده است.

هادی چاکسری و علی فاضلی دو جوان دهه هفتادی و دانشجو شامگاه پنجشنبه گذشته بیگناه براثر حمله تروریستی و با سلاح کمری از پشت مورد حمله و اصابت گلوله قرار می‌گیرند و داغ آنها لکه ننگی است بر پیشانی مدعیان دروغین حقوق بشر و تا ابد این ننگ باقی خواهد ماند.

پدر علی فاضلی که فرزند جوانش مقابل چشمان تازه عروسش ناجوانمردانه به شهادت رسید، گفت: پسرم به همراه نامزدش مشغول قدم زدن در شهر بود که مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد و ترور می‌شود.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه فرزندم عاشق امام حسین (ع) و رهبری بوده است، گفت: اگر صدها فرزندی نظیر علی داشته باشم آن را فدای سر امام حسین (ع) و علی اکبر (ع) می‌کنم.

وی پسرش را اهل هیئت و مسجد دانست و گفت: منافقان از هر دری سعی می‌کنند ضربه بزنند و دوست ندارند پرچم سیدالشهدا بالا باشد و اگر اعتقاد قلبی به قرآن و اهل بیت داشته باشند هیچ وقت چنین کاری نمی‌کنند و گمراه هستند.

هادی چاکسری دیگر جوان آملی بود که دست منافقان کوردل به خون این جوان پاک هزار سنگری آلوده شد و معاندان که از مردم دیار هزار سنگر آمل در برهه‌های مختلف نظیر ششم بهمن سال ۶۰ شکست خورده بودند، تلاش کردند با همان شیوه به انتقام گیری از مردم بیگناه بپردازند.

امیر صدرنژاد دایی شهید چاکسری در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه خواهرزاده ۳۰ ساله و شهید من مهندس عمران بود، افزود: شهید هادی عاشق امام حسین (ع) بود و تمام علاقه اش هیئت و امام حسین بود و به هیچ وجه در طول زندگی با کسی درگیر نشده بود.

وی با اظهار اینکه شهید هادی برای خرید دارو به داروخانه رفته بود که از پشت مورد هدف ناجوانمردانه قرار گرفت، ایجاد ناامنی را هدف اصلی معاندان و دشمنان اعلام کرد.

روز گذشته ملت بصیر ایران و مازندران بار دیگر با حضور حماسی در راهپیمایی ضد آمریکایی و صهیونیستی، با آرمان‌های والای شهیدان و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند تا دشمنان بدانند همواره از خون جوانان وطن، لاله دمیده است و قطعاً سناریوی دروغ پردازی و کشته سازی معاندان در راستای اهداف پلیدشان دوباره تکرار می‌شود.