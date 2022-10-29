به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار زین‌العابدین احمدی صبح شنبه در آئین گرامیداشت سالروز شهادت شهید مدافع حرم شهید غلامرضا سمائی در مسجد جامع تربت‌حیدریه اظهار کرد: از فردای استقرار نظام اسلامی، آمریکا در قالب برنامه‌ها و طرح‌های مختلف در صدد بود تا به شکلی به جمهوری اسلامی ضربه وارد کند، اما هر بار طرح‌هایش با شکست مواجه و این ناکامی‌ها گواه فقدان شناخت درست روی ملت ایران است.

یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس تصریح کرد: یکی از این طرح‌ها، خاورمیانه جدید بود که توسط صهیونیست، آمریکا و کشورهای حامی آن‌ها قرار بود اجرا شود، اما به برکت جریان‌های مقاومت با شکست مواجه و امروز قدرت انقلاب اسلامی تا شرق مدیترانه به پیش رفته‌است.

وی با بیان اینکه در این طرح بخشی از ترکیه، سوریه، عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار داشت، گفت: بر این اساس ابتدا افغانستان و عراق را اشغال و سپس اعلام کردند بدنبال طرح خاورمیانه جدید و تحقق واقعی آن در سوریه هستند.

احمدی در ادامه به نقش برجسته شهید سلیمانی در حفظ تمامیت سوریه اشاره کرد و گفت: ایشان اعلام کرد اگر موفق به تجزیه سوریه شوند، گام‌های بعدی یعنی تجزیه عراق و ایران در دستور کار خواهد گرفت.

یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس اظهار کرد: نقشه‌های شوم دشمن برای طرح خاورمیانه جدید آمریکا از سوریه شروع شد، اما مانع جدی سر راه دشمن بوجود آمد و آن اینکه کشور مقتدر و یکپارچه جمهوری اسلامی ایران مقابل این طرح شوم ایستاد و نتیجه طرح آمریکایی‌ها به نفع انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت رقم خورد.

گفتنی است؛ سردار شهید غلامرضا سمائی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۳۸ در خانواده‌ای مذهبی در شهرستان فیض‌آباد مه ولات خراسان رضوی چشم به دنیا گشود. وی فرمانده واحد دیده‌بانی منطقه حلب سوریه بود که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ در شهر حلب به فیض شهادت نائل آمد و کارنامه یک عمر مجاهدت مخلصانه خود را به مهر شهادت مزین کرد.