هوای شهرکرد در وضعیت ناسالم قرار گرفت

سعید یوسف‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: شاخص کیفی هوای شهرکرد هم‌اکنون به ۱۸۵ میکروگرم در متر مکعب افزایش یافته که برای مردم غیرسالم است.

وی منشأ گرد و خاک کنونی در هوای شهرکرد را داخلی دانست و افزود: نابودی مرغزار شهرکرد، خشکسالی‌های سال‌های اخیر و بایر بودن بسیاری از زمین‌های کشاورزی باعث بروز پدیده گرد و خاک و ناسالم شدن هوا در چهارمحال و بختیاری و به‌ویژه در دشت شهرکرد از عوامل مرتبط با ناسالم شدن هوا به‌شمار می‌رود.

یوسف‌پور توصیه کرد: گروه‌های حساس مانند کودکان و سالمندان کمتر در فضای باز قرار گیرند و از فعالیت سنگین جسمی در محیط‌های باز خودداری کنند.