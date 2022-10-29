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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۴۴

به‌علت بروز پدیده گرد و خاک؛

هوای شهرکرد در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای شهرکرد در وضعیت ناسالم قرار گرفت

شهرکرد- مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: وضعیت هوای چهارمحال و بختیاری هوای شهرکرد به‌علت بروز پدیده گرد و غبار ناسالم شد.

سعید یوسف‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: شاخص کیفی هوای شهرکرد هم‌اکنون به ۱۸۵ میکروگرم در متر مکعب افزایش یافته که برای مردم غیرسالم است.

وی منشأ گرد و خاک کنونی در هوای شهرکرد را داخلی دانست و افزود: نابودی مرغزار شهرکرد، خشکسالی‌های سال‌های اخیر و بایر بودن بسیاری از زمین‌های کشاورزی باعث بروز پدیده گرد و خاک و ناسالم شدن هوا در چهارمحال و بختیاری و به‌ویژه در دشت شهرکرد از عوامل مرتبط با ناسالم شدن هوا به‌شمار می‌رود.

یوسف‌پور توصیه کرد: گروه‌های حساس مانند کودکان و سالمندان کمتر در فضای باز قرار گیرند و از فعالیت سنگین جسمی در محیط‌های باز خودداری کنند.

کد مطلب 5619701

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