پیش بینی برداشت ۲۰۰۰ تن خرما در قصرشیرین

رحمان فیض در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر برداشت خرما در قصرشیرین، اظهار کرد: آغاز برداشت خرما از نخلستان‌های شهرستان قصرشیرین از نیمه دوم شهریور ماه آغاز شده و حدوداً تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به میزان تولیدات خرما و انواع آن در استان کرمانشاه، افزود: ارقام خرمای تولیدی در شهرستان قصرشیرین شامل پیارم، برحی، ربی، اشرسی، کبکاب، مجول، خضراوی، جعفری، ارزقی و زاهدی است که بیشترین تولیدات خرما بت حدود بیش از ۵۰ درصد از نوع زاهدی است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده بیش از ۲ هزار تن خرما در سال‌جاری برداشت خواهد شد که به دلیل کاهش بارندگی‌ها و خشکسالی‌ها نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش برداشت خواهیم داشت.

فیض با اشاره به اینکه هر یک هکتار حدود ۴.۵ تن خرما خواهد داشت، خاطر نشان کرد: در فصل برداشت خرما با توجه به نیاز به همکاری برای برداشت محصول با بکارگیری حداکثر ۴۰۰ نفر فصل اشتغال جوانان در شهرستان قصرشیرین محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شهرستان قصرشیرین تنها شهرستان توانمند در استان کرمانشاه برای پرورش خرما است، ادامه داد: به دلیل شرایط مناسب برای پرورش خرما مانند آب و هوای گرم و خشک شهرستان قصرشیرین شرایط مناسبی برای تولید خرمای خشک و نیمه خشک دارد.

فیض با اشاره نحوه مصارف خرمای تولید شده در شهرستان قصرشیرین، یادآور شد: از میزان خرمای تولیدی حدود ۶۰ درصد در درون استان به مصرف می‌رسد و مابقی آن به سایر استان‌ها صادر می‌شود.