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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۹:۱۴

امام جمعه شهرکرد:

استکبار با روایت‌گری غلط به‌دنبال گرفتن قدرت تصمیم‌گیری مردم است

استکبار با روایت‌گری غلط به‌دنبال گرفتن قدرت تصمیم‌گیری مردم است

شهرکرد_ امام جمعه شهرکرد گفت: استکبار با روایت‌گری‌های غلط و امپراتوری دروغ‌ خود برای انفعال مردم و گرفتن قدرت تصمیم‌گیری آنان تلاش می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی نکونام شامگاه دوشنبه در نشست هماهنگی مراسم ۱۳ آبان در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: اجازه ندهیم دشمن با تحریف‌های خود ذهن جامعه را مخدوش و اختلاف‌افکنی کند.

وی ایجاد روحیه یأس، سرخوردگی و انفعال در مردم کشور را از اهداف دشمن دانست و افزود: استکبار با غلط و امپراتوری دروغ خود تلاش دارد تا مردم را منفعل کند و قدرت تصمیم‌گیری را از آن‌ها بگیرد.

نکونام ارتباطات و دیپلماسی قوی را از دستاوردهای انقلاب اسلامی اعلام و تصریح کرد: راهپیمایان مراسم ۱۳ آبان‌ماه امسال با حضور حماسی و گسترده مردم در شهرکرد از ساعت ۱۰ صبح از چهارراه بازار آغاز و به سمت‌وسوی مصلی امام خمینی (ره) این شهر ختم می‌شود.

کد مطلب 5621621

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