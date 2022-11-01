به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی نکونام شامگاه دوشنبه در نشست هماهنگی مراسم ۱۳ آبان در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: اجازه ندهیم دشمن با تحریف‌های خود ذهن جامعه را مخدوش و اختلاف‌افکنی کند.

وی ایجاد روحیه یأس، سرخوردگی و انفعال در مردم کشور را از اهداف دشمن دانست و افزود: استکبار با غلط و امپراتوری دروغ خود تلاش دارد تا مردم را منفعل کند و قدرت تصمیم‌گیری را از آن‌ها بگیرد.

نکونام ارتباطات و دیپلماسی قوی را از دستاوردهای انقلاب اسلامی اعلام و تصریح کرد: راهپیمایان مراسم ۱۳ آبان‌ماه امسال با حضور حماسی و گسترده مردم در شهرکرد از ساعت ۱۰ صبح از چهارراه بازار آغاز و به سمت‌وسوی مصلی امام خمینی (ره) این شهر ختم می‌شود.