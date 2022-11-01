پیش بینی بارش باران و کاهش محسوس دما در گلستان

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با ورود سامانه بارشی از بعداظهر امروز (سه شنبه) به گلستان شاهد افزایش ابر، بارندگی، رعدوبرق، کاهش محسوس دما، پدیده مه و وزش باد شدید خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: با توجه به شدت بارش ها، احتمال آبگرفتگی معابر، بالاآمدن سطح آب رودخانه ها و سیلاب ناگهانی و برخورد صاعقه وجود دارد لذا دستگاه های متولی تمهیدات لازم را پیش بینی کرده و مردم هم از توقف در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند.

وی بیان کرد: روز چهارشنبه از شدت فعالیت این سامانه کاسته خواهد شد و پنج شنبه هم این سامانه استان را ترک خواهد کرد.