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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۸:۰۱

مدیرکل هواشناسی گلستان خبرداد؛

پیش بینی بارش باران و کاهش محسوس دما در گلستان

پیش بینی بارش باران و کاهش محسوس دما در گلستان

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از ورود سامانه بارشی از ظهر سه شنبه به استان خبرداد و گفت: فعالیت این سامانه تا روز پنج شنبه در گلستان ادامه دارد.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با ورود سامانه بارشی از بعداظهر امروز (سه شنبه) به گلستان شاهد افزایش ابر، بارندگی، رعدوبرق، کاهش محسوس دما، پدیده مه و وزش باد شدید خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: با توجه به شدت بارش ها، احتمال آبگرفتگی معابر، بالاآمدن سطح آب رودخانه ها و سیلاب ناگهانی و برخورد صاعقه وجود دارد لذا دستگاه های متولی تمهیدات لازم را پیش بینی کرده و مردم هم از توقف در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند.

وی بیان کرد: روز چهارشنبه از شدت فعالیت این سامانه کاسته خواهد شد و پنج شنبه هم این سامانه استان را ترک خواهد کرد.

کد مطلب 5621641

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