حدود ۱۰۰ هزار تن پسماند عمرانی در شهر کرمانشاه وجود دارد

صلاح الدین محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم انبوه زباله های ساختمانی در کرمانشاه، اظهار کرد: شهر کرمانشاه متاسفانه فاقد سایت اصولی و مجوزدار برای دفع نخاله های ساختمانی است و هم اکنون ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تن پسماند عمرانی در کرمانشاه وجود دارد که روز به روز بر میزان آن افزوده می‌شود.

وی افزود: حدود ۱۰ سال است که موضوع سایت دفن زباله‌های ساختمانی در کرمانشاه مطرح شده که یک نقطه در ضلع جنوب شرق شهر کرمانشاه و ۲ نقطه در محدوده سراب نیلوفر برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره مدیریت زیست محیطی و پسماند حفاظت محیط زیست کرمانشاه تصریح کرد: پسماندهای عمرانی علاوه بر آلودگی های محیط زیستی چهره زشتی را نیز برای شهر کرمانشاه رقم زده‌اند و براساس قانون مدیریت پسماند مسئول حل این موضوع شهرداری کرمانشاه است.

محمودی بیان کرد: با توجه به مصوبه کارگروه مدیریت پسماند یک ماه برای تعیین تکلیف پسماندهای عمرانی به شهرداری کرمانشاه زمان داده شده تا موضوع را حل کند.

وی ادامه داد: مجوز سایت ضلع جنوب شرق شهر کرمانشاه طی سالیان گذشته صادر شده و برای ۲ نقطه دیگر نیز مجوزهای لازم صادر خواهد شد اما تاکنون اراده ای از سوی شهرداری برای حل مشکل مشاهده نشده است.