حجت‌الاسلام رضا حاجی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از محل تعدادی موقوفات شهرستان شاهرود ۸۵ بسته ارزاق و مایحتاج خانواده‌های نیازمند تهیه و در قالب رزمایش قرار دوازدهم در بین نیازمندان توزیع می‌شود، تاکید کرد: ارزش هر بسته غذایی خشک، ۵۰۰ هزار تومان است.

وی با بیان اینکه این بسته‌ها شامل چای، برنج، ماکارونی، روغن، تن ماهی، قند و شکر است، ابراز کرد: توزیع بسته‌ها در قالب رزمایش کمک مومنانه با عنوان قرار دوازدهم آغاز شده است.

فرهنگ سازی تعدد موقوفات

رئیس اوقاف شاهرود با بیان اینکه هدف از توزیع این بسته‌ها در وهله اول کمک به نیازمندان و اجرای موقوفات موجود در شهرستان شاهرود و سپس فرهنگ سازی مواسات در جامعه است، تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود در جامعه ترویج نیات متعدد وقف شامل ازدواج، اشتغال جوانان، توانمند سازی اقشار مختلف و … در دستور کار اوقاف شاهرود قرار دارد.

حاجی حسینی با بیان اینکه برای اجرای نیات واقفان شاهرودی در دوران کرونا دست کم سه هزار بسته معیشتی تأمین و بین نیازمندان توزیع شد، گفت: ارزش ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بود که همگی در دوران کرونا از محل موقوفات مردمی شهرستان تأمین و توزیع شد که نشان می‌دهد ما نیات خیرخواهانه فراوانی در این شهرستان داریم.

وی با بیان اینکه در نیمه نخست سال جاری نیز ۸۰۰ میلیون تومان نیات مذهبی مردمی شهرستان شاهرود اجرا شد، گفت: در ماه محرم گذشته همچنین توانستیم از محل موقوفات مردمی اقلام مورد نیاز هیئت‌های مذهبی و مساجد مانند برنج و روغن را تهیه و توزیع کنیم.