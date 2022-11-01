پرداخت بخش دیگری از مطالبات داروخانه ها به زودی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام غفاری افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی در اجرای طرح دارویاری، همکاری کامل داشته و مطالبات داروخانه‌ها از محل این طرح را تا شهریور ماه پرداخت کرده و تنها مطالبات دو ماه شهریور و مهر باقی مانده که به زودی با حمایت مجلس و با همکاری دولت پرداخت خواهد شد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن تشکر صمیمانه از همکاری کلیه مراکز طرف قرارداد به‌ویژه داروخانه‌ها، تأکید کرد: بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی بدون هیچ اشکالی می‌توانند با مراجعه به مراکز طرف قرارداد، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

غفاری همچنین در خصوص مصاحبه اخیر یکی از اعضای انجمن داروسازان مبنی بر تخصیص مستقیم یارانه طرح دارویاری به داروخانه‌ها اعلام کرد: سازمان تأمین‌اجتماعی مخالفتی با این پیشنهاد ندارد؛ هرچند این مهم، تصمیمی است که در سطوح مدیریتی بالاتر و توسط سیاستگذاران باید اتخاذ شود.