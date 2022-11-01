به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از نمایشگاه با حضور ۲۴۰ شرکت دانش بنیان، فناور، استارت‌آپ و خلاق آغاز به کار کرد.

این محصولات در بخش‌های (داروهای گیاهی و فراورده‌های دارویی)، (سانس و عصاره‌های گیاهی)، (کشاورزی)، (غذایی)، (دمنوش و نوشیدنی‌های، گیاهی)، (ماشین آلات و تجهیزات)، (آرایشی و بهداشتی) هستند.

در این نمایشگاه ۲۱ استان دستاوردهای خود را به نمایش می‌گذارند؛ این شرکت‌ها از پارک‌های علم و فناوری و مراکز نوآوری استان‌ها هستند.

یکی از اهداف این نمایشگاه توسعه بازار شرکت‌ها است.

برنامه ریزی شده ۸۰ هیأت تجاری از کشورهای اروپایی همچون روسیه، صربستان، کشورهای همسایه مانند عراق، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان، کشورهای ونزوئلا، عمان، هند و گامبیا در این نمایشگاه حضور یابند.

همچنین ۵ سرمایه گذار خطر پذیر و پژوهش و فناوری در حوزه‌های گیاهان دارویی و طب سنتی و ۱۰ شتابدهنده فعال در زنجیره ارزش این اکوسیستم حضور دارند.

بخش سلامتکده طب سنتی یکی از بخش‌های نمایشگاه است که با همکاری دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت بوده که مراجعه کنندگان توسط پزشکان طب سنتی ویزیت می‌شوند و داروهای خود را به صورت حضوری از داروخانه فراورده‌های طبی نمایشگاه خریداری کنند.

در این نمایشگاه ۵۰ گونه دارویی به منظور آشنایی مردم عرضه خواهد شد.