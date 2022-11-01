خارجی های استقلال ایران را ترک می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تعطیلی لیگ برتر به دلیل حضور تیم ملی ایران در جام جهانی، تنها تیم هایی که تمریناتشان را ادامه دادند، استقلال تهران و نساجی قائم شهر بودند که باید فردا چهارشنبه در ورزشگاه باهنر کرمان و در سوپر جام فوتبال ایران به میدان بروند تا از بین این دو یکی قهرمان سوپر جام شود.

با هماهنگی مسئولان باشگاه استقلال، کادر فنی و بازیکنان خارجی آبی پوشان پس از دیدار برابر نساجی و بازگشت به تهران ایران را ترک می کنند تا از تعطیلات تمرینات استقلال بهترین استفاده را ببرند.

سرمربی آبی پوشان که خودش نیز به همراه دیگر خارجی های استقلال، ایران را ترک خواهد کرد به بازیکنان توصیه کرده که در زمان مقرر به تهران آمده تا در تمرینات آبی پوشان حضور پیدا کنند.

تیم فوتبال استقلال قرار است بعد از پایان جام جهانی و از هفته دوازدهم لیگ برتر به مصاف پرسپولیس برود.