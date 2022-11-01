عبدالله باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در رأس حکومت شخصی به عنوان فرمانده، رهبر، طلایه‌دار و حاکم قرار دارد که جملات و سخنان ایشان برگرفته از اطلاعات وسیعی است که به نوعی طبقه‌بندی شده است و افراد با هر تفکر و عقیده‌ای مخصوصاً جامعه مذهبی که در این کشور حضور دارند باید مطیع بیانات ایشان باشند.

مداح قزوینی بیان کرد: حال رهبر انقلاب چندی پیش مسئله جهاد تبیین را مطرح کرده و آن را امری فوری و ضروری تلقی کردند و گوش سپردن به حرف‌های ایشان در این شرایط پیچیده از الزامات است.

وی با بیان اینکه اتفاقات اخیر از منظر تبیینی به دو بخش تقسیم می‌شود، افزود: بخش اول به تصور مردم از تمدن غرب برمی‌گردد به این جهت که مردم با ماهیت غرب آشنا شدند و اگر بخواهیم به ماهیت کشورهای غربی بنگریم متوجه می‌شویم که تمام شرایط در غرب ایده ال نیست و چه بسا مسائلی که از دیدگاه ما ساده و حداقلی‌ترین مسائل بنظر می‌آید برای آنها به عنوان مشکل اساسی محسوب می‌شود ولی در این میان رسانه‌ها می‌کوشند تا از غرب یک بهشت کاذب را تصویر سازی کنند.

در مطالبه گری به جایگاه و وضعیت کشور توجه داشته باشیم

وی با بیان اینکه در اوج اینکه تلاش می‌شود غرب را یک مدینه فاضله به تصویر بکشند ایران را نیز به شدت ضعیف و دارای بحران متصور می‌شوند، تصریح کرد: البته در این بین منکر مشکلات اقتصادی، رانت و فساد نیستیم بلکه تاکید داریم تا ضمن مطالبه حواسمان به جایگاه کشور باشد.

وی با اشاره به اینکه کشور طی ۴۳ سال گذشته با جنگ، ترور و تحریم مواجه بوده است، ادامه داد: در این میان ما نیز در حوزه تبیین کم‌کاری داشتیم و این مسئله مورد تاکید رهبر قرار گرفت حالا نیز صحبت کردن و مستدل صحبت کردن با مردم به ویژه قشر جوان و نوجوان بسیار حائز اهمیت است.

باقری گفت: امروز غرب در حالی به مسئله حجاب در ایران دامن می‌زند که تبیین نگاه این تفکر به زن در اروپا که از قضا از زبان سلبریتی های آنان نیز مطرح شده می‌تواند جوان امروز را آگاه کند.

وی افزود: طی حوادث اخیر ما متوجه شدیم که نسبت به نسل جوان دهه هشتادی کم کاری داشته و آنها را به حال خود رها کردیم و زمان آن رسیده که با تغییر در این رفتار ارتباط بهتری با این نسل داشته باشیم.

به صدای اعتراض معترضین توجه کنیم

این مداح تشریح کرد: از سوی دیگر اگر بعد از حوادث بخواهیم روال گذشته را در پیش بگیریم درواقع به خود خیانت کردیم زیرا در این ایام مطرح شد که حساب اعتراض کنندگان از اغتشاشگران جدا است و پس از اتمام اغتشاش زمانی که دست دشمن از سو استفاده کوتاه شد باید به صدای مردم و اعتراضات آنها توجه کنیم.

وی خاطر نشان کرد: رهبر انقلاب بارها به مسئله فضای مجازی تاکید کردند حال اگر بخواهیم به این مسئله بپردازیم می‌ببینم که یکی از شعارهای زمان انقلاب استقلال، ازادی و جمهوری اسلامی است.

این مداح قزوینی عنوان کرد: در بخش اول این شعار به مسئله استقلال اشاره دارد که ما در حوزه سیاسی و نظامی توانستیم به این استقلال برسیم و حتی اثر گذار نیز باشیم.

وی افزود: اما در حوزه فضای مجازی استقلال نداریم و شعار انقلاب را در این بخش زیرپا گذاشتیم و به طور کامل در زمین دشمن بازی کردیم.

باقری بیان کرد: تا زمانی که ما در زمین دشمن بازی می‌کنیم نمی‌توانیم مدعی استقلال در این حوزه باشیم در حالی که دشمن با برنامه‌ریزی عمل می‌کند و او تصمیم می‌گیرد که ما چه محتوایی را در این فضای مجازی تحت نظر او استفاده کنیم.

و باور جوانان ما در مجازی شکل می‌گیرد

وی با تاکید بر اینکه ذهن و باور جوانان ما در مجازی شکل می‌گیرد و این فضا در اختیار دشمن قرار گرفته است مطرح کرد: در خصوص گره خوردن اشتغال‌های اینترنتی به شبکه‌های خارجی هم باید گفت که ما باید بتوانیم زیرساخت‌های لازم را به گونه‌ای فراهم کنیم که مشاغل بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

این مداح عنوان کرد: از سوی دیگر در این میان همراهی و مشارکت مردم در مواردی می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد و در حالی که حکومت بنا به دلایلی برخی موارد را ممنوع می‌کند مردم متوجه باشند که این محدودیت سبب پیشگیری از آسیب است.

وی ادامه داد: برای مثال زمانی که حکومت به جمع‌آوری ماهواره و ممنوعیت آن تاکید داشت هدف آن جلوگیری از آسیب‌هایی نظیر فروپاشی خانواده‌ها بود.

باقری ابراز کرد: زمانی که رسانه‌های خبری در ماهواره یا شبکه‌های مجازی به بیان خبر می‌پردازند با توجه به اینکه اخبار آنها ترکیبی از حق و باطل است باید حتماً توسط یک تحلیلگر تحلیل و بررسی و رفع شبه شود وگرنه در طولانی مدت اثرات خود را اعمال می‌کند.

وی در پایان گفت: از سوی دیگر سپردن ذهن به دشمن بدون تحلیل و تشخیص و یا ارجاع به متخصصین این حوزه بسیار زیان‌بار است و ما باید نسبت به این موارد آگاهانه گام برداریم تا از چالش‌های دشمن در امان بمانیم.