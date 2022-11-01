همایش بین المللی سیره و زمانه امام عسکری (ع) در قم برگزار می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمید رضا مطهری پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری همایش بین المللی سیره و زمانه امام حسن عسکری (ع) که در تالار غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد اظهار داشت: همایش بین المللی سیره و زمانه امام حسن عسکری (ع) پنجشنبه هفته جاری همزمان با میلاد با سعادت امام حسن عسکری (ع) به صورت یک روزه در تالار امام حسین (ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار می‌شود.

رئیس پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عنوان داشت: مقدمات برپایی این همایش از دو سال گذشته آغاز شده که به دلیل شیوع کرونا کار به تعویق افتاد و بیش از ۱۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که بیش از ۵۰ مقاله به تأیید نهایی رسید و مقالات برتر نیز در روز همایش ارائه می‌شود.

حجت الاسلام مطهری ابراز داشت: تبیین سبک زندگی اهل بیت (ع) از جمله وظایف مهم حوزه علمیه است که متأسفانه آنگونه که باید و شاید سیره اهل بیت (ع) به عنوان الگوهای برتر به جامعه ارائه نشده است.

وی تاکید کرد: اگر این الگوها به شیوه‌های مناسب و مطلوب به جامعه ارائه شود، بسیاری از مشکلات را نخواهیم داشت.

رئیس پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: زندگی امامان معصوم بر اساس شرایط زمان خودشان دارای ویژگی‌هایی خاص و منحصر به فرد بوده است که باید به این ابعاد پرداخته شود.

محورهای همایش بین المللی سیره و زمانه امام حسن عسکری (ع)

وی با اشاره به محورهای همایش بین المللی سیره و زمانه امام حسن عسکری (ع) ابراز داشت: محورهای این همایش ناظر به زندگی امام و شرایط و بستر تاریخی این دوره و سیره امام در ابعاد مختلف و رفتار حضرت با خاندان، موافقان و مخالفان و همچنین امام از نگاه دیگران و مستشرقان از جمله ابعاد همایش است.

حجت الاسلام مطهری گفت: وضعیت شیعه در عصر امام حسن عسکری (ع) نیز در این همایش بدان پرداخته می‌شود و بررسی آثار امام حسن (ع) در عرصه تمدنی نیز از مهمترین بخش‌ها این همایش است.

وی با اشاره به همایش‌های برگزار شده قبلی افزود: اولین همایش مربوط به امام جواد (ع) بود و همایش امام کاظم (ع) نیز قبل از آن برگزار شده و تلاش می‌شود همایش‌های برای امامانی که کمتر به آنان پرداخته شده برگزار شود تا غبار مظلومیت و ناشناخته بودن از چهره آنان زدوده شود.

رئیس پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: در همایش مربوط به امام جواد (ع) ۱۰۰ مقاله به دبیرخانه ارسال و در ۳ جلد منتشر شده است که مجموعه مقالات در خصوص امام هادی نیز در ۴ جلد آماده انتشار است.

وی ادامه داد: امیدواریم همایشی در عراق با عنوان دوره ابناالرضا برگزار کنیم و مقالات این سه همایش نیز ترجمه و در انجا ارائه شود.

حجت الاسلام مطهری تاکید کرد: دوران ابناالرضا (ع) از مهمترین مقاطع عصر امامت ائمه معصومین است که محدودیت اهل بیت (ع) و ایجاد فرق انحرافی بسیار و از سویی دیگر اتصال این مقطع به دوران عصر غیبت از اهمیت بالایی برخوردار است.