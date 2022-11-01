به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، شعب این بانک تنها در مهر ماه امسال به ۱۱ هزار و ۴۷۲ زوج جوان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده‌اند. در این ماه همچنین ۲۵ هزار و ۳۲۰ زوج برای دریافت تسهیلات از این بانک تشکیل پرونده داده‌اند که پس از تکمیل مدارک و معرفی ضامنین بر اساس قوانین، تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.

از سوی دیگر بانک تجارت با هدف اجرای قانون حمایت از فرزندآوری تعداد ۲۸۹ فقره تسهیلات در بازه زمانی مهرماه به افراد مشمول این طرح پرداخت کرده و ۵۴۶۹ متقاضی نیز در نوبت دریافت این تسهیلات قرار دارند.

با احتساب تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداختی از سوی بانک تجارت در مهرماه، مجموع تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده به ۸۹۲۰۱ فقره و در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به ۵۷۰۱۳ فقره رسیده است.