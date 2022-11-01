قطر مهمترین مشتری میگوی بوشهر است/ افزایش صادرات به روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دامپزشکی نقش و مسئولیت بسیار مهمی در مقابله با بیماری‌های دام، بیماری‌های مشترک بین دام و انسان و پیشگیری و کنترل بیماری‌ها بر عهده دارد.

وی تعداد دام‌های استان را شامل ۷۵۰ هزار دام ثابت و ۴۰۰ هزار رأس دام عشایر عنوان کرد و افزود: در سال گذشته سه میلیون و ۱۹۰ هزار مورد واکسن به دام‌های استان بوشهر تزریق شد و امسال نیز تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار نوبت واکسن تزریق شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به اینکه عشایر از نیمه آبان‌ماه به استان وارد می‌شوند اضافه کرد: برنامه‌های واکسیناسیون دام در نیمه دو سال افزایش می‌یابد.

وی از تزریق ۶۶ میلیون دوز واکسن به طیور صنعتی استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: ۳۵۰ هزار واکسن نیز به طیور محلی استان تزریق شده است.

افزایش تولید مرغ

بحرانی با اشاره به افزایش تعداد واحدهای مرغداری در استان بوشهر خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید مرغ صنعتی در سال جاری از ۲۴ میلیون قطعه به ۲۸ میلیون قطعه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۲۲ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در استان بوشهر انجام شد و از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است.

فعالیت جهادی دامپزشکی در روستاها

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: امسال کار جهادی در روستاها با تشکیل جهاد دامپزشکی آغاز شده و خدمات گسترده‌ای در روستاها به ویژه روستاهای دورافتاده انجام می‌شود و واکسیناسیون استراتژیک به صورت رایگان انجام می‌شود.

وی آبزی‌پروری را از مزیت‌های استان بوشهر دانست و بیان کرد: سال گذشته ۲۷ هزار تن میگو در استان بوشهر تولید شد که در سال جاری تاکنون بیش از ۳۵ هزار تن میگو برداشت شده و همچنان ادامه دارد.

بحرانی با اشاره به ورود بیماری میگو به سایت‌های بندرریگ و رودشور استان بوشهر تصریح کرد: با وجود ورود این بیماری‌ها میزان تولید میگو در استان افزایش چشمگیری داشته است.

ترانزیت دام به کشورهای حوزه خلیج فارس

وی ترانزیت دام را یکی از برنامه‌های مهم در استان دانست و افزود: ۶۲ هزار و ۳۵۰ رأس دام از طریق استان بوشهر به کشورهای حاشیه خلیج فارس ترانزیت شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر از صادرات بیش از ۱۰ هزار تن میگوی تازه و منجمد از استان بوشهر در سال جاری خبر داد و بیان کرد: سه هزار و ۵۰۰ تن ماهی نیز از استان بوشهر صادر شده است که بیشترین صادرات میگو به قطر بوده و روزانه به این کشور صادرات داریم.

وی با اشاره به اینکه اخیراً صادرات خوبی نیز به کشور روسیه صورت گرفته است، تاکید کرد: بازار روسیه جذابیت خوبی برای صادرکنندگان میگوی استان بوشهر دارد و اخیراً شاهد افزایش صادرات در این بازار هستیم.