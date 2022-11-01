رونمایی از مجموعه کتاب شش جلدی خاطرات امدادگران کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از مجموعه کتاب «از جان و دل» با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد، میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وحید جلیلی، قائم مقام رئیس سازمان صداوسیما برگزار شد.

رئیس کمیته امداد در این مراسم با اشاره به اهمیت ثبت دانش کارکنان در سازمان‌ها به ویژه نهاد مردمی کمیته امداد، گفت: هدف از ثبت خاطرات امدادگران در درجه نخست تجربه‌نگاری و ثبت دانش سازمانی و همچنین انتقال تجربیات و دانش اندوخته کارکنان در همه رده‌ها است.

وی با بیان اینکه مجموعه ۶ جلدی «از جان و دل» حاصل ۲ سال تلاش و پیگیری حوزه فرهنگی کمیته امداد در جمع‌آوری و ثبت خاطرات همکاران در سراسر کشور است، ادامه داد: در همین راستا ۶ هزار خاطره جمع‌آوری و احصا شده است که از این میان حدود هزار خاطره از امدادگران در مجموعه «از جان و دل» انتشار یافته است.

بختیاری انتقال مفاهیم معرفتی از طریق ثبت و ضبط خاطرات کارکنان را مهم دانست و اظهار کرد: این خاطرات در بخش‌های توحیدی، معرفتی و تفکر جهادی و همچنین گذر از بن‌بست‌ها در مسیر پر و پیچ و خم خدمت‌رسانی، بسیار راهگشا است.

رئیس کمیته امداد بر اهمیت تداوم ثبت تجربیات در این نهاد تاکید کرد و گفت: جمع‌آوری، ثبت و نشر خاطرات ارزنده امدادگران به عنوان میراث ماندگار کمیته امداد ادامه خواهد داشت و مجلدهای بعدی در مقاطع مختلف منتشر خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، علاوه بر مجموعه ۶ جلدی «از جان و دل» دو مجموعه خاطرات دیگر تحت عناوین «سفیر عشق» و «الو امداد» امروز با حضور رئیس کمیته امداد و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور رونمایی شد.

در پایان این مراسم از نفرات برتر که براساس نظرات هیأت داوران، موفق به ثبت بهترین و تاثیرگذارترین خاطرات در کمیته امداد شده‌اند، تقدیر به عمل آمد.