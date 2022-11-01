علیرضا طاهری با اشاره به اینکه پروژه آبرسانی شهر قوچان از سد تبارک تا دهه فجر به بهره برداری می‌رسد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این خط با ۲۴ کیلومتر لوله گذاری آب کیفی و کمی را در اختیار مردم شهر قوچان قرار می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه یک ماه و ۷ روز از سال آبی جدید گذشته اما شرایط آبی استان وضعیت خوبی ندارد، افزود: حجم آب ذخیره شده شرب مشهد در سه سد مهم طرق، کارده و ارداک به ترتیب از ۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت، ۶ میلیون مترمکعب، ۴ میلیون مترمکعب و ۹ میلیون مترمکعب آب است.

وی با اشاره به اینکه حجم آب سد دوستی از ۲۲۰ میلیون مترمکعب افت کرده است، گفت: از روز گذشته حجم آب سد دوستی به ۲۱۹ میلیون مترمکعب رسید که ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این آب غیرقابل استفاده است و مابقی بین ایران و ترکمنستان نصف می‌شود.

طاهری با بیان اینکه پروژه انتقال آب از دریای عمان ۱۳ درصد پیشرفت داشته است، خاطرنشان کرد: خط انتقال آب از غرب مشهد پروژه دیگری برای تأمین آب است با توجه به فرسودگی خط قدیم و ظرفیت انتقال محدود، از شهر چناران خط جدیدی ایجاد کردیم که این پروژه ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به طرح‌های بزرگ تعادل بخشی آب، بیان کرد: حفظ آبخوان‌ها، انسداد چاه‌ها، کنترل میزان برداشت آب از چاه‌های مجاز و رفع تصرف بستر رودخانه‌ها از جمله این موارد است، در چند سال گذشته بالغ بر ۱۷ هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است.

وی اظهار کرد: در حوزه مطالعات برای اولین بار در کشور ۱۵ ژنراتور زمینی بارور ابرها را در حال نصب داریم که طبق ادعا مطرح شده با بارور کردن ابرها ۱۵ درصد به حجم بارش اضافه خواهد شد و اگر این طرح در استان موفق عمل کند، طرح را به کشور توسعه می‌دهیم.