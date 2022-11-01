لایحه تمدید ماموریت نیروهای ترکیه در جمهوری آذربایجان تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، لایحه تمدید مدت ماموریت نیروهای ترکیه در مناطق جمهوری آذربایجان که به امضای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور رسیده بود، به ریاست مجلس ارائه شد.

در این لایحه آمده است: ترکیه از ابتدای روند از (جمهوری) آذربایجان حمایت کرده است تا بتواند از تمام حقوق خود از جمله تمامیت ارضی خود بر اساس قوانین بین المللی و حقوق حاکمیت مشروع دفاع کند.

ترکیه همچنین در ارائه کمک‌ های مهمی برای حفظ و تقویت صلح و ثبات در منطقه و ساخت و بازسازی زیرساخت‌ های اقتصادی ایفای نقش می‌ کند.

در این لایحه اضافه شده است: ادامه وظایف پرسنل نیروی هوایی ارتش در مرکز مشترک، لازمه نقش موثر و سازنده ترکیه در منطقه و منافع ملی آن است.

پس از سخنرانی نمایندگان مجلس، لایحه مذکور از ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲ به مدت یک سال دیگر به تصویب رسید.