به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی نیکونژاد عصر سه شنبه در جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر یزد در مورد کسری فضای باز در معابر و خیابان های یزد اظهار داشت: تصمیم بر آن شد از ساختمان های ویلایی کسری فضای باز أخذ نشود همچنین در زمینه سایر ساختمان ها، شهرداری مکلف شد ساز و کاری را برای کسری فضای باز سایر ساختمان ها، آماده و در کمیسیون نظارت و حقوقی مطرح کند تا بررسی و نتیجه پس از تایید شورا اطلاع‌رسانی شود.

نیکونژاد ادامه داد: مسئولین معاونت معماری و شهرسازی در این جلسه مکلف شدند جلسه ای برای بررسی موارد کمیسیون ماده ۱۰۰ را با هدف رسیدگی، به روز رسانی، هماهنگ سازی بین اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از نمایندگان شورا، نمایندگان استانداری و نمایندگان دادگستری در زمینه هماهنگی و یکسان سازی جرائم مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ برگزار کنند.

وی در مورد املاک شهرداری نیز بیان کرد: شهرداری املاک زیادی را در سطح شهر دارد، به همین دلیل به مدیریت املاک اعلام شد اطلاعاتی از املاک سطح شهر که در تملک شهرداری است آماده و در کمیسیون إرائه دهد تا مشخص شود چه تعداد املاک و در کدام قسمت های شهر متعلق به شهرداری است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد افزود: با توجه به اینکه یکی از عمده ترین وظایف شوراها بحث نظارت بر عملکرد شهرداری است در این جلسه مدیریت بازرسی شهرداری مکلف شد ضمن هماهنگی با معاونت های شش گانه شهرداری، چک لیست های نظارت تخصصی را در رابطه با موضوعات نیروی انسانی، خدمات، عمران و حمل و نقل، شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی آماده کند.