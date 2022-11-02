به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با پانزدهمین سالروز فوت قیصر امین‌پور، چاپ دهم نخستین دفتر شعر وی با عنوان «تنفس صبح» به‌تازگی توسط انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شده است.

این مجموعه که در دو بخش «تنفس صبح» مجموعه اشعار بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳ و در کوچه آفتاب مجموعه رباعی و دوبیتی‌هایی است که بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ سروده شده، نخستین کتاب منتشر شده مرحوم قیصر امین‌پور به شمار می‌رود که به اذعان بسیاری از اهل فرهنگ و ادب، حضور شاعری تازه نفس بود که غزل، دوبیتی و رباعی می‌گفت اما حرفش از جنس زمان بود.

کتاب «تنفس صبح» شامل ۷۹ شعر برگزیده است که قیصر در این شعرها ریشه در سنّت، تنفّس در حال و نگاه به آینده دارد. تعدادی از رباعی‌های معروف قیصر نیز که در این دفتر منتشر شده است در اذهان بسیاری از ادب دوستان وجود دارد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

بیا ای دل از اینجا پر بگیریم ره کاشانه دیگر بگیریم

بیا گم کرده دیرین خود را سراغ از لاله پرپر بگیریم

مبادا خویشتن را واگذاریم امام خویش را تنها گذاریم

زخون هرشهیدی لاله روید مبادا روی لاله پا گذاریم

چاپ دهم این کتاب با ۱۳۰ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۴۰ هزار تومان عرضه شده است.