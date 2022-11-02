براندازی نظام هدف ایجاد اغتشاش بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ولی عادلی ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای حرم مطهر احمد بن موسی (شاهچراغ) در مسجد صفی رشت با بیان اینکه اصناف در جمهوری اسلامی همواره یکی از یاوران انقلاب بودند، اظهار کرد: اصناف در طول دوران دفاع مقدس، بعد از آن و به ویژه در دوران کرونا همواره یکی از پیروان و بازوی قوی جمهوری اسلامی هستند.

وی با اشاره به نقش اصناف در ایجاد آرامش در جامعه در طول ۴۴ سال گذشته گفت: اصناف با کمک خیرین در تمامی بحران‌ها در کنار مردم و انقلاب بوده و در دوران دفاع مقدس با ارسال محموله به جبهه و در دوران کرونا با توزیع بسته‌های معیشتی به حفظ این نظام کمک کردند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گیلان با تاکید بر لزوم توجه به محاسبه غلط استکبار علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی بیان کرد: محاسبات دشمن در طول ۴۴ سال گذشته همیشه علیه ملت ایران غلط بوده است و به این دلیل همواره تصمیمات اشتباه گرفته و با سرنگونی مواجه شدند

عادلی یکی از اهداف ایجاد اغتشاش در کشور را براندازی جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: هدف دشمن از ایجاد اغتشاش در کشور بر اندازی است ولی مردم با بصیرت ایران با منویات مقام معظم رهبری اجازه چنین کاری را به استکبار نداده است.

وی با بیان اینکه امنیت جمهوری اسلامی حاصل مقاومت ملت ایران در دوران دفاع مقدس است، افزود: دشمن تصور داشت بعد از فوت امام راحل (ره) مسیر انقلاب اسلامی تغییر می‌کند ولی با معرفی مقام معظم رهبری به عنوان رهبر جمهوری اسلامی چنین اتفاقی نیفتاد زیرا ملت ایران رهبری توانا دارد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گیلان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دشمن علیه کشور را ایجاد فتنه دانست و گفت: استکبار در سه دهه گذشته فتنه‌ها و اغتشاشاتی را علیه جمهوری اسلامی انجام داد و بعد از شکست در برابر ملت ایران تحریم‌های شدیدی را بر ملت ایران تحمیل کردند.

عادلی با بیان اینکه عوامل متعددی در محاسبات غلط دشمن علیه ملت ایران نقش دارد، تصریح کرد: نفهمیدن شاخصه معنویت در جمهوری اسلامی و بصیرت این ملت انقلابی دو عامل مهم اشتباه محاسباتی دشمن است.

به گفته رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گیلان اغتشاشگران و آشوبگران خود عامل اعمال تحریم در جمهوری اسلامی هستند زیرا انجام این کار دشمن را گستاخ‌تر می‌کند تا علیه جمهوری اسلامی اعمال تحریم کنند.