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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۰۲

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام خبر داد؛

آمادگی ایلام برای همکاری با سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری عراق

آمادگی ایلام برای همکاری با سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری عراق

ایلام-مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام از آمادگی ایلام برای همکاری با سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری عراق خبر داد و گفت: طرح‌های گردشگری استان ایلام نیازمند سرمایه‌گذاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد شریفی روز چهارشنبه در راستای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان و همچنین انجام سفر ارزان‌قیمت با محوریت گردشگری مذهبی و خانوادگی با مسئولان شرکت سرمایه‌گذاری العتبات کشور عراق دیدار و گفتگو کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام گفت: استان ایلام آمادگی کامل برای همکاری‌های ویژه در خصوص سرمایه‌گذاری با شرکت العتبات عراق را دارد تا بتوانیم فرصت‌های جدیدی را در این عرصه فراهم کنیم.

شریفی افزود: طرح‌های گردشگری استان ایلام نیازمند سرمایه‌گذاری است که با همکاری با شرکت العتبات عراقی می‌توان در این زمینه کارهای مشترکی را به‌منظور رونق صنعت گردشگری در منطقه انجام داد.

وی ادامه داد: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تحول در حوزه گردشگری استان ایلام و استان‌های مرزی عراق در هم‌جواری این منطقه باشیم.

کد مطلب 5622947

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