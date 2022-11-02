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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۲۴

معاون سیاسی استاندار سمنان :

۳۰۰ معتاد متجاهر استان سمنان ساماندهی شدند

۳۰۰ معتاد متجاهر استان سمنان ساماندهی شدند

سمنان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با بیان اینکه ۳۰۰ معتاد متجاهر استان ساماندهی شدند، گفت: از این تعداد حدود ۲۰۰ نفر مشمول درمان اجباری اعتیاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ریواده ظهر چهارشنبه در نشست مشترک کمیته درمان و حمایت‌های اجتماعی و مقابله با عرضه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان به میزبانی استانداری، بیان کرد: ۳۰۰ معتاد متجاهر استان سمنان ساماندهی شدند.

وی با بیان اینکه از این تعداد حدود ۲۰۰ نفر مشمول درمان اجباری اعتیاد شدند، افزود: جمع آوری معتادان متجاهر از آذر ماه سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است.

معاون استاندار سمنان با اشاره به لزوم ساماندهی معتادان بی خانمان همزمان با آغاز فصل سرما، تاکید کرد: در این باره تدابیر لازم از سوی دستگاه‌های قضائی، انتظامی، شهرداری، بهزیستی و دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان و شاهرود اتخاذ شود.

ریواده با بیان اینکه معتادان مشمول درمان اجباری به مرکز موقت ماده ۱۶ و همچنین مراکز تبصره دو ارجاع شدند، ابراز کرد: در این مراکز اقدامات لازم درمانی و حمایتی برای این افراد صورت می‌پذیرد تا بتوانند بعد از ترک اعتیاد صاحب شغل شوند.

کد مطلب 5623021

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