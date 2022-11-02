تیم والیبال پاس گرگان ۳ بر صفر شهرداری گنبد را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال پاس گرگان در هفته هفتم از دور رفت مرحله مقدماتی رقابت‌های لیگ برتر عصر چهارشنبه در سالن امام خمینی (ره) گرگان، میزبان شهرداری گنبدکاووس بود.

یاران عیسی سنگدوینی در تیم پاس موفق شدند با نتایج ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۳ شاگردان رامین بابایی در پاس گنبدکاووس را شکست دهند.

تیم والیبال پاس گرگان در پایان هفته هفتم در مجموع از ۶ مسابقه خود، چهار پیروزی و دو باخت و ۱۱ امتیاز دارد و هم‌اینک در رده پنجم جدول قرار گرفته است.

پاس گرگان در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هفته آینده به ترتیب به مصاف رهیاب ملل مریوان و شهرداری ارومیه می رود.

تیم والیبال شهرداری گنبدکاووس هم که یک بازی معوقه با شهرداری ارومیه دارد، چهارشنبه هفته آینده باید در اصفهان به مصاف تیم گیتی‌پسند برود.

شهرداری در پایان رقابت‌های این هفته با انجام ۶ بازی، دو برد و چهار باخت در کارنامه دارد.

فصل جدید مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران باحضور ۱۴ تیم «پاس گرگان، نیان الکترونیک خراسان، سایپا تهران، راه‌یاب ملل مریوان، شهداب یزد، هورسان رامسر، مس رفسنجان، فولاد سیرجان ایرانیان، لبنیات هراز آمل، ایفا سرام اردکان، گیتی پسند اصفهان، پیکان تهران، شهرداری ارومیه و شهرداری گنبدکاووس» در حال برگزاری است.