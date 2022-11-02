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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۳۲

امروز چهارشنبه صورت گرفت؛

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سازمان سینمایی کشور با استانداری لرستان

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سازمان سینمایی کشور با استانداری لرستان

خرم‌آباد- تفاهم‌نامه همکاری سازمان سینمایی کشور و استانداری لرستان منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سفر امروز چهارشنبه «محمد خزاعی» رئیس سازمان سینمایی کشور به لرستان تفاهم‌نامه همکاری این سازمان با استانداری لرستان منعقد شد.

ارتقا و تعالی هنر فاخر سینما و تصویر و غنی‌سازی جریان تولید سینمایی ایران براساس اولویت‌های سند تحول دولت مردمی و سند تحول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمایت از تولیدات و آموزش‌های سینمایی در استان‌ها و شهرستان‌ها، ایجاد فرصت مناسب برای هنرمندان و جوانان علاقه‌مند و مستعد در استان‌ها و شهرستان‌ها جهت شکوفایی استعدادها و ظهور توانمندی‌ها و خلاقیت‌های آنان با رویکرد عدالت محوری از جمله اهداف این تفاهم‌نامه عنوان شده است.

حمایت از تولیدات سینمایی، آموزش و توانمندسازی هنرمندان، حمایت از برگزاری رویدادها، جشنواره‌ها، همایش‌ها، نشست‌ها، کارگاه‌های آموزشی، همکاری و هماهنگی جهت توسعه زیرساخت‌های سینمایی و تجهیز سالن‌های سینمایی شهرستان‌ها از جمله نکات اصلی تفاهم‌نامه سازمان سینمایی کشور با استانداری لرستان است.

کد مطلب 5623297

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