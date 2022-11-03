افزایش ۱۴ درصدی جوجه ریزی در واحدهای تولیدی کرمانشاه

سیروس نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قیمت مصوب مرغ در بازار ۶۳ هزار تومان است، اظهار کرد: برای کنترل بازار عرضه مرغ منجمد با قیمت ۴۸ هزار تومان نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به فعالیت ۵۷۶ واحد تولید مرغ در استان کرمانشاه، افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه ۱۴ میلیون جوجه ریزی در واحد های پرورش مرغ گوشتی استان کرمانشاه صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: ظرفیت تولید مرغ در استان کرمانشاه سالانه ۷۰ هزار تن است که ۱۰ درصد بیشتر از نیاز استان بوده و مازاد آن به سایر استان‌ها ارسال می شود.

نوروزی بیان کرد: همچنین سالانه ۴۰ میلیون جوجه ریزی در ۵۷۶ واحد پرورش مرغ گوشتی در استان کرمانشاه صورت می گیرد و مرغداران نهاده مورد نیاز خود را از طریق سامانه بازرگام دریافت می کنند.

وی خاطر نشان کرد: مشکلی برای تامین نهاده مرغداران وجود ندارد اما به دلیل تاخیر در بارگیری نهاده پس از گذشت زمان بیشتری به دست مرغدار می رسد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: هم اکنون نسبت به مهره ماه ۱۶ درصد افزایش جوجه ریزی در واحد تولیدی استان کرمانشاه صورت گرفته است.