نشست دانش بنیان های ایرانی با ونزوئلایی ها برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست فرصت های سرمایه گذاری در حوزه گیاهان دارویی در ونزوئلا با حضور آلبرتو کوئینترو مدیر موسسه تحقیقات علمی ونزوئلا و کارولینا اسر معاون معاون علم و فناوری رئیس جمهور ونزوئلا به همراه شرکتهای ایرانی در پاویون بین المللی ششمین‌دوره نمایشگاه و جشنواره گیاهان داروی، فراورده های طبیعی و طب سنتی ایران، برگزار شد.

در این نشست البرتو کوئینترو مدیر موسسه تحقیقات فناوری ونزوئلا درباره فرصت های سرمایه گذاری در حوزه گیاهان دارویی این کشور گفت: ونزوئلا به جهت قرار گرفتن در منطقه جغرافیایی خاص و اتصال جنوب این کشور به بخش شمالی آمازون از گونه های مختلف گیاهی زیادی برخوردار است.

وی ادامه داد: از این رو می‌توان با صراحت گفت که امکان‌انجام بسیاری از تحقیقات علمی در حوزه گیاهان دارویی در ونزوئلا وجود دارد.

به گفته وی، در حال حاضر هم بسیاری از تحقیقات در حوزه گیاهان دارویی توسط موسسه علم و تحقیقات فناوری ونزوئلا انجام می شود اما انطور که باید در این زمینه کارنکردیم؛ به همین جهت با توجه به این شرایط اقلیمی، فرصت خوبی برای شرکتهای ایرانی فراهم است.

کوئینترو افزود: دانش بنیان های ایرانی می توانند از این فضا بهره ببرند و محصولات خود را در ونزوئلا کشت بدهند.

وی خاطر نشان کرد: لذا برای این منظور می‌توانیم در این خصوص با دانش بنیان‌های ایرانی به توافقاتی برسیم.



گفتنی است در پایان این نشست شرکتهای دانش بنیان ایرانی مذاکراتی جهت همکاری با ونزوئلا داشتند و تعاملات فناورانه و گفتگو بین شرکتهای دانش بنیان ایرانی و طرف ونزوئلایی صورت گرفت.

گفتنی است حضور هیات ونزوئلایی در این‌دوره از نمایشگاه، از طرف دولت این کشور بوده و امکان تبدیل شدن توافقات به قرارداد بسیار زیاد است.

همچنین ششمین دوره از نمایشگاه و جشنواره گیاهان دارویی، فراورده های طبیعی و طب سنتی ایران با حضور ۲۴۰ شرکت دانش بنیان تا فردا در محل مصلی تهران در حال برگزاری است.

بازدید برای عموم نیز از این‌نمایشگاه آزاد است.